Украинская Православная Церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием «в эти святые и великие дни идут на Голгофу и вместе со Христом терпят унижения, клевету и притеснения». Об этом 30 марта 2023 года в кафедральном соборе Воскресения Христова в городе Подгорице сказал в проповеди митрополит Черногорский и Приморский Иоанникий, обращаясь к духовенству, монашествующим и верующим после архиерейской Литургии, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Mitropolija.com.

«Мы видим, что нечестивое правительство хочет отнять ту знаменитую святыню, которая является гордостью всей Православной Церкви, одним из величайших священных мест под сводом небесным. Осмелюсь сказать, после Храма Воскресения Христова в Иерусалиме, это величайшая святыня всего Православия», − подчеркнул глава Черногорско-Приморской митрополии.

По его убеждению, делается это с одной лишь целью − передать Лавру «в руки лжецеркви и псевдорелигиозным группировкам, приступив таким образом к искоренению православной веры на Украине».

«Иначе, если бы речь шла об уважении к религии и о свободе вероисповедания, никому и в голову не пришло бы прибегать к таким враждебным действиям и абсурдной практике, в особенности по отношению к распятому народу Украины», − считает архиерей.

В то же время митрополит Иоанникий отметил решимость, с какой украинские верующие встали на защиту своей Церкви. «Поверьте, их положение таково, что вся наша борьба здесь за святыни и за веру православную выглядит бледной картиной по сравнению с тем, что они сегодня претерпевают и как они сегодня борются. Народ своими телами защищает киоты святых, духовенство и Киево-Печерскую Лавру», − сказал иерарх.

«Вот почему я прошу вас, дорогие братья и сестры, чтобы все вы в своих личных молитвах в эти дни молились за Митрополита Онуфрия, за страждущее духовенство и распятый народ Украины, − призвал митрополит Иоанникий. − Да озарит их Господь Своей благодатью и светом Своего Креста и Воскресения».

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