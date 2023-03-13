Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что именно он принял решение о гонениях на Церковь Христову и закрытие Киево-Печерской лавры…

«Кровь Его на нас и на детях наших»

12 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, размещенном на его официальном Ютуб-канале взял на себя всю ответственность за развязанные украинскими властями гонения на Украинскую Православную Церковь и закрытие Киево-Печерской лавры, сообщает СПЖ.

«Есть на этой неделе движение по укреплению нашей духовной независимости. Общество видит это. И я вижу одобрение украинцами этих наших шагов — вполне законных», — заявил Зеленский, имея в виду решение Минкульта по изгнанию УПЦ из Киево-Печерской обители.

При этом гонитель Церкви Христовой пообещал продолжить «это наше движение», косвенно обвинив Украинскую Православную Церковь в святотатстве и краже святынь: «Мы не допустим, чтобы у государства-террориста осталась хоть какая-то возможность манипулировать духовностью нашего народа, разрушать украинские святыни — наши лавры — или воровать из них любые ценности».

Зеленский уверен, что подобные действия государства помогут победе в войне и сохранению единства Украины. «Можем победить. Можем! Если будем беречь наше единство, друг друга и наше государство. Я благодарю всех, кто заботится об Украине и украинцах! Я благодарю всех, кто заботится о нашем единстве — и о единстве мира ради Украины!», − заявил глава Украинского государства.

Что ж, в новозаветной истории подобное поведение безумцев, которые берут на себя ответственность за распятие Христа, мы уже видели. Участь таковых печальна:

«Был тогда у них известный узник, называемый Варавва; итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали Его из зависти.

Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него.

Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить.

Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву.

Пилат говорит им: что́ же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят.

Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они ещё сильнее кричали: да будет распят.

Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы.

И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших".

Сегодня уже Зеленский, который является иудеем, публично произносит те слова, которые некогда произнесли его предки.

Русская линия