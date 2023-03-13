Украинская Православная Церковь не может выполнить предписание Минкульта Украины покинуть помещения Киево-Печерской лавры в связи с незаконностью данного распоряжения. Об этом заявил в пятницу председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский Климент, комментируя распоряжение гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды, сообщает ТАСС.

«Руководство заповедника прислало ультиматум, в котором без каких-либо объяснений объявило о разрыве договора аренды и потребовало выселиться из обители. Такие требования ничего общего с законодательством Украины не имеют. УПЦ не может выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований», — заявил митрополит Климент в комментарии украинскому изданию «Страна».

«Не понятно на основании чего мы должны передавать те материальные ценности и то культурное наследие, которое было возрождено и сохранялось монахами. На каком основании передавать это людям, которым не имеют к нему никакого отношения?», — отметил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, имея в виду руководство музея, действующего под эгидой Министерства культуры Украины.

«Они его не создавали, не реконструировали, а только разрушали все предыдущие годы и теперь хотят отобрать его у нас», — заявил владыка Климент.

Ранее в пятницу на сайте обители было опубликовано предупреждение и.о. гендиректора заповедника «Киево-Печерская лавра», в соответствии с которым монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды. В документе уточняется, что рабочая группа, установившая нарушение условий договора аренды, создана по указу президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

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