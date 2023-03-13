Священноначалие Святой Успенской Киево-Печерской Лавры не против того, чтобы монастырь осмотрела государственная комиссия, но это должно происходить с соблюдением юридических процедур. Об этом заявил наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, комментируя инцидент на территории обители, куда без всякого предупреждения пришла группа неизвестных людей, сообщает портал «Православная жизнь».

10 марта 2023 года и.о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудник направил в адрес монастыря Украинской Православной Церкви предупреждение о расторжении договора по использованию государственного имущества. Монахам Святой Успенской Киево-Печерской Лавры предписано покинуть обитель до 29 марта.

Утром 13 марта 2023 года в Нижнюю Лавру, где расположены храмы и другие строения монастыря, прибыла группа людей, представившаяся комиссией заповедника. Проверяющие пришли без предупреждения и не предъявили документы.

«Никто не представил ни одного документа, удостоверения — кто они, мы знаем из них только одного работника музея. А они должны были прежде, чем прийти, известить, мы должны были встретить, открыть корпуса, показать храмы. Но этого ничего нет», — сказал митрополит Павел.

Архиерей напомнил, что в Лавре ежедневно проходят богослужения, святыню посещают архиереи, духовенство, прихожане и паломники. Изменения в обычном укладе жизни монастыря вызывают у людей недоразумения и укоры.

«Я бы просил тех, кто испытывает хоть какое-то чувство стыда и уважения к нашим верующим, так не поступать», — сказал митрополит Павел.

Владыка наместник подчеркнул: Лавра — «это собственность Церкви, была и остаётся», и братия не намерена уходить из обители. «Мы не намерены выселяться, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека. И эти угрозы, что с нами расправятся, — это не 1917-й год! Сегодня есть сообщество всемирное, есть какая-то культура», — сказал владыка Павел.

Архиерей призвал верных чад Украинской Православной Церкви усилить молитвы о древней обители и её насельниках. «Читайте псалмы 9-й кафизмы, 17-ю кафизму — Господь услышит нас! Потому что этого попустительства уже нельзя терпеть. Достаточно того, что наложили санкции, лишают гражданства, но всей Украине, всем верующим не могут этого сделать», — сказал митрополит Павел.

В завершение слова владыка ещё раз обратился к представителям государственных структур: «Мы не против всех законных действий, но противозаконных быть не должно! Мы не коллаборанты, мы граждане своего государства. Мы живём здесь с 1988 года, у многих из нас нет другого места, мы отдали [возрождению Лавры] всю свою молодость, свою жизнь. Нас никто не сможет запретить и оторвать от любви Божией», — сказал архипастырь.

Русская линия