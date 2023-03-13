Правящий архиерей Запорожской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Лука в своём Телеграм-канале опубликовал комментарий, в котором дал нелицеприятную оценку действиям нынешних украинских властей, которые подобно советским безбожным властям решили закрыть Киево-Печерскую лавру.

Ниже мы приводим заметку владыки Луки целиком:

«Смотря на то, что творят украинские политики в нашей стране, на ум приходит только одна фраза: «Прости им, Господи, не ведают, что творят». 10 марта 1961 года под предлогом «ремонтно-реставрационных работ» Киево-Печерская лавра была закрыта. И уже через несколько дней случилась Куреневская трагедия. 10 марта 2023 года УПЦ получает уведомление о том, что уже не имеет права служить в Киево-Печерской лавре. Совпадение не только в месяце, но даже и дне. Случайность? Для человека верующего случайностей не бывает. В 1961 году в нашей стране не было войны, просто при власти был человек, который стремился уничтожить Церковь Божию. Но какой же степенью недальновидности нужно обладать политикам нынешним, чтобы в то время, когда страна истекает кровью, когда гибнут наши граждане, когда разрушаются не только дома, но и судьбы людей и страны, столь ожесточенно воевать с Богом? Если у Хрущева в голове было просто атеистическое безумие, то у тех, кто в это время идёт против Церкви, в сердце самый настоящий сатанизм!

Не нужно быть опытным госслужащим или дипломатом, чтобы понимать очевидные вещи. Разделять народ в стране, где идёт война, настраивать против власти тех людей, которые защищают свою Родину, разжигать религиозную вражду могут или враги и предатели, или люди, одержимые злом. Но, похоже, что наша страна находиться в лапах врага рода человеческого. Ведь храмы УПЦ захватываются только с одной целью — чтобы там прекратилось богослужение. Никакой другой цели в этом беззаконии нет.

Из библейский истории мы знаем одну закономерность — когда враг одолевает государство, спасти его может только покаяние перед Богом и изменение жизни его верноподданых. Цари и простой народ посыпали голову пеплом, налагали не себя пост и длительную молитву для того, чтобы отвратить от себя Божий гнев. Но идти против Господа во время бедствий могут только закостенелые безбожники.

То, что Бог назвал мерзостью, продвигается нашими депутатами в качестве общепринятого образа жизни. Они вносят законопроекты об однополых браках, вновь подымают вопрос о легализации канабиса, в то время, когда мужья отдают на фронте свои жизни ради защиты своих жен и детей. Приспособленцы в рясах, агенты современных «нквд», всё это одобряют, а Церковь, которая сохраняет свою верность Христу и Евангелию, ими же подвергается гонениям.

Что будет результатом такой политики? Вопрос скорее риторический. Масштабы гонений времён верных ленинцев Сталина-Хрущева на Церковь были ничтожно малы по сравнению с тем, что происходит сейчас в нашей стране. Можно предположить, что и Куреневская трагедия будет такой же по отношению к тому, что последует за нынешними гонениями на нашу Матерь-Церковь, во главе которой не папа Стамбульский, а Христос".

Русская линия