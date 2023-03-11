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Сводка новостей от 13 марта 2023

Албанская Православная Церковь вновь призвала созвать Всеправославный Синаксис
Албанские архиереи отказались обсуждать межправославные отношения и ситуацию на Украине и в Африке в Интернете и призвали созвать Собрание Предстоятелей…

Архиереи Албанской Православной ЦерквиАлбанская Православная Церковь, реагируя на развернувшуюся дискуссию в греческих СМИ о том, почему албанские архиереи не поддерживают Фанар на Украине и не осуждают Москву за её действия в Африке, призвала к скорейшему созыву Всеправославного Собора для решения всех возникших в последнее время межправославных проблем. Соответствующее заявление было сделано 11 марта 2023 года на греческой страничке Албанской Церкви.

Как отмечается в документе, Албанская Церковь не намерена действовать в вопросе межправославных отношений «методами встречных жалоб, опровержений, оскорблений, неточностей и клеветы, как это пытаются делать некомпетентные миряне на интернет-сайтах».

«Наболевшие церковные проблемы, возникшие в последние годы и в последнее время в Африке, как следствие явных трещин во взаимоотношениях Поместных Православных Церквей и повсеместной обеспокоенности православных верующих, не могут быть разрешены методом цепного возмездия со стороны одних Церквей и путём согласования с другими через публикации в СМИ», − говорится в документе.

В заявлении подчеркнули, что «ответственная позиция Албанской Православной Автокефальной Церкви выражена в официальной церковной переписке, в сообщениях Главного секретариата и будет непосредственно представлена компетентному органу, Всеправославному Собору или Синаксису, который согласно принципу синодальности является единственным, уполномоченным решить основные проблемы и обеспечить единство и мир Православной Церкви во всем мире».

«Поскольку беспрецедентное бедствие Православия на Украине усиливается и невыразимые страдания православных верующих достигли вершины, необходим скорейший Всеправославный ответ», − говорится в заявлении.

При этом отмечается, что созываемый Константинопольским Патриархом Всеправославный Собор «действует даже при отсутствии некоторых Поместных Церквей, как это было со Святым и Великим Собором Православной Церкви на Крите в 2016 году».

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Албанская Православная Церковь вновь призвала созвать Всеправославный Синаксис
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