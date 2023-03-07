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Сводка новостей от 7 марта 2023

Служба «Милосердие» запустила акцию «Дари радость на Пасху»
В этом году православная благотворительная служба планирует поздравить с Пасхой нуждающихся беженцев с Донбасса и Украины…

«Дари радость на Пасху!»6 марта 2023 года стартовала акция «Дари радость на Пасху», организованная православной службой помощи «Милосердие».

В этом году сотрудники и добровольцы службы будут, в частности, поздравлять посетителей церковного штаба помощи беженцам в Москве. В течение двух недель, начиная с Пасхального воскресенья 16 апреля, каждому беженцу вручат подарок — небольшой кулич и шоколадное яйцо, сообщает портал Милосердие.Ru.

В настоящее время в штаб приходят около ста человек в день, поэтому необходимо закупить не менее 1500 подарков. Также планируется поздравить с праздником Пасхи около 2 тысяч раненых в госпиталях Москвы и Московской области. Стоимость одного сладкого пасхального набора — 104 рубля.

«Прошедший год был очень непростым, и мы видим, что многие наши подопечные находятся в постоянном беспокойстве и тревоге. Поэтому особенно важно порадовать поздравлениями со светлым праздником Воскресения Христова всех, кто оказался в беде», — рассказала руководительница благотворительных программ службы «Милосердие» Светлана Шепель.

Чтобы поздравить всех подопечных проектов службы «Милосердие», нужно приобрести 15 925 подарков на сумму 1 656 200 рублей. Принять участие в акции можно с 6 марта по 1 мая, сделав пожертвование на любую сумму на странице акции «Дари радость на Пасху».

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Служба «Милосердие» запустила акцию «Дари радость на Пасху»
В этом году православная благотворительная служба планирует поздравить с Пасхой нуждающихся беженцев с Донбасса и Украины...

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