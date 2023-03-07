В ответ на намерение украинских чиновников изгнать духовенство УПЦ из обителей, в епархии заявили, что пользуются монастырскими постройками совершенно законно…

7 марта 2023 года пресс-служба Черниговской епархии Украинской Православной Церкви вступила с официальным заявлением, в котором отреагировала на информационную кампанию украинских СМИ по поводу того, что и. о. гендиректора Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний» Владимир Хомич заявил о намерении изгнать УПЦ из целого рада храмов и монастырей Чернигова.

«Позиция Черниговской епархии относительно использования для религиозных нужд Троице-Ильинского монастыря, Елецкого Свято-Успенского монастыря и Спасо-Преображенского собора основывается на положениях действующего законодательства Украины», — говорится в заявлении.

«Согласно статье 17 Закона Украины „О свободе совести и религиозных организациях“, культовые здания и имущество, составляющие государственную собственность, передаются организациям, на балансе которых они находятся, в безвозмездное пользование или возвращаются в собственность религиозных организаций безвозмездно», — указали в епархии.

Черниговская епархия обращает внимание, что «положение части 2 статьи 9 Закона „об аренде государственного и коммунального имущества“, в соответствии с которым запрещается передавать государственное или коммунальное имущество в безвозмездное пользование или ссуду, не может быть применено к указанным договорным отношениям».

«Закон Украины „О свободе совести и религиозных организациях“ имеет приоритет над другими актами законодательства, которые регулируют вопросы передачи культовых зданий, составляющих государственную собственность, перед Законом Украины „об аренде государственного и коммунального имущества“, поскольку является специальным нормативно-правовым актом», — отмечается в документе.

Таким образом, Владимир Хомич нарушает законодательство Украины, пытаясь изгнать верующих и духовенство УПЦ из переданных им храмов. Что же касается письма-разъяснения Фонда государственного имущества Украины, который также встал на сторону Хомича, то оно «имеет исключительно информационно-разъяснительный характер и не устанавливает нормы права».

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