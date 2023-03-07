Делегация Македонской Православной Церкви посетила Фанар и провела переговоры с главой Константинопольского Патриархата…

Делегация Македонской Православной Церкви посетила с двухдневным визитом Стамбул, где провела переговоры с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, сообщает греческий портал «Ромфея».

В македонскую делегацию вошли митрополит Струмицкий Наум и митрополит Преспанский Петр. Со стороны Фанара помимо Патриарха Варфоломея в переговорах принял участие митрополит Имбросский Кирилл.

Указанный архиерей ранее заявил, что на Фанаре готовят визит Патриарха Варфоломея в Северную Македонию, чтобы лично вручить фанарский Томос об автокефалии Архиепископу Охридскому Стефану.

Греческие журналисты не приводят никаких подробностей состоявшихся переговоров, однако, очевидно, что речь шла именно о готовящемся визите и содержании Томоса, который Фанар намерен передать македонцам.

Таким образом, Константинопольский Патриархат стремится утвердить идею о том, что только Константинопольский Патриарх имеет право предоставлять автокефалию другим Православным Церквам.

Русская линия