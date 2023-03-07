В Верховную Раду Украины внесён законопроект об уравнивании сожительства содомитов в правах с традиционными семьями…

Народная депутатка Украины от партии «Голос» Инна Совсун подала на регистрацию в Верховной Раде законопроект о «регистрируемых партнёрствах», цель которого — уравнять в правах «однополые пары» и традиционные семьи, сообщает СПЖ.

По словам Совсун, в случае принятия «законопроект наконец-то поможет парам определить взаимные права и обязанности, вопросы владения имуществом, наследства, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения партнера».

«Ничего экстраординарного. Всё то, что всегда по умолчанию было доступно разнополым парам в Украине», — заявила Совсун.

Свою законодательную инициативу она, главным образом, обосновывает необходимостью защиты прав военнослужащих из числа половых извращенцев.

«Я могла бы сказать, что этого от нас требуют западные союзники — и это правда, требуют, — признает нардеп. — Но меня побудило зарегистрировать законопроект другое — я вижусь, я разговариваю с ЛГБТ-военными, я слышу об их проблемах. Я убеждена, что как общество мы должны исправить большую несправедливость, когда у части граждан и гражданок меньше прав, чем у всех остальных».

Инна Совсун рассказала, что готовила свой законопроект совместно с общественными организациями, которые отстаивают права содомитов. Согласно документу, «регистрируемые партнерства» смогут заключать не только представители одного пола, но и разнополые пары, которые «не могут или не хотят» вступать в брак.

«Как общество мы созрели, чтобы вырваться из русских скреп и совкового мировоззрения. <…> И это ещё одно, что делает нас с pocсиянами просто биологически разными видами», — считает Инна Совсун.

Русская линия