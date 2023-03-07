Нынешние украинские власти поставили духовенство и прихожан Украинской Православной Церкви перед выбором: либо предать Православие и объединиться с раскольниками из «ПЦУ», либо молиться по подвалам, квартирам и крышам. Об этом в проповеди после Божественной Литургии сказал митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, обращаясь к верующим и призывая их хранить веру православную, сообщает СПЖ.

По словам владыки, верные Церкви обязательно смогут пережить эти времена, но как именно, это зависит от самих верующих.

«Только от нас зависит, как мы переживём этот период. Либо на коленях, либо потакая лжи, которую нам пытаются навязать: „Или давайте с ПЦУ соединяйтесь, или идите по квартирам, по крышам, по чердакам, по подвалам и там будете молиться, как в советское время“. Выбора не дают. И от нас зависит, сломаемся ли мы, достойно ли пройдём этот период. Достойно не в смысле человеческой земной гордости, которая является грехом. А достойно, в смысле достоинства церковного, духовного, как с достоинством проходили такие периоды мученики первых трех веков», — отметил митрополит Феодосий.

При этом владыка отметил, что никаких объективных причин для репрессий против УПЦ сегодня на Украине не существует, но украинские власти всё равно продолжают гнать Церковь Христову. «За что нас гонят? Мы с вами родились на этой земле, мы с вами строили благополучие нашего народа, каждый на своём месте. Мы граждане своей страны. <…> Я очень надеюсь, что этот период быстро пройдёт в жизни нашей Церкви», − добавил митрополит Феодосий.

Вместе с тем, архипастырь отметил, что в ближайшее время ему могут инкриминировать ещё одну уголовную статью, так как следствие по существующему подозрению рассыпается.

«Статью о политической неблагонадежности они подтверждают следующим фактом. На сайте Черкасской епархии они где-то нашли внизу привязку к сайту Московской Патриархии. И хотя невозможно зайти через эту ссылку на сайт Патриархии, потому что все сайты, которые находятся в РФ, они заблокированы. Но ведь факт такой был, а значит митрополит Феодосий коллаборант, сепаратист и подходит под статью 436, часть 2, — отметил архиерей. — Поскольку 161 рассыпается у них в руках. Вот мне говорят, что в ближайшее время мне могут вручить подозрение уже по этой статье, а она грозит подозреваемому до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества».

В то же время митрополит Феодосий категорически не согласен с любыми обвинениями в свой адрес.

«Кто знает меня не только по Черкассам, но и по Киеву и по всей моей жизни, все знают, что я человек принципиально аполитичный. Всё своё священническое служение, а я служу 12 лет епископом, а ещё до этого 12 лет был священником в Киеве, я принципиально и сам, и всех подчиненных мне клириков, священников наставлял так — ни в коем случае, никакой политики в стенах церковных быть не должно. Церковь должна объединять, а не разъединять», — заявил владыка.

Русская линия