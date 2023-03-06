5 марта 2023 года, в праздник Торжества Православия, в Патриаршем кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородице в Александрии (Египет) Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II сослужил с главой украинских раскольников Епифанием Думенко, который в настоящее время совершает поездку по признавшим его греческим Церквам, сообщает пресс-служба «ПЦУ».

В конце богослужения Патриарх Феодор обратился к главе «ПЦУ» со словом, в котором в частности подчеркнул «важность единства Церкви Христовой, имеющей свои основы в единстве веры, Священного Предания и канонического порядка».

Также Патриарх Феодор лицемерно осудил нарушения, «совершенные Русской Церковью из-за вторжения на каноническую территорию Александрийского Патриархата и создания «параллельной церкви».

«Ни одно соборное решение древних Церквей не позволяет другой Церкви — и особенно младшей по времени создания — нарушать твёрдо установленные священные каноны и совершать вмешательство в духовную юрисдикцию этих первых. Ни одно соборное решение древних Церквей не позволяет другой Церкви — и особенно младшей по времени создания — развивать новейшие церковно-политические теории по распространению „русского мира“ во всём мире на основе национальности, чего совсем не знает православная экклезиология, и что уже было осуждено Синодом нашего Патриархата», — заявил Патриарх Феодор, решивший в праздник Торжества Православия торжество украинских раскольников.

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