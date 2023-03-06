Митрополит Морфский Неофит: Военные действия на Украине — это часть Третьей мировой войны по насаждению нового мирового порядка, за которым стоят Гейтс, Рокфеллер и Шваб

Архиерей Кипрской Православной Церкви митрополит Морфский Неофит на YouTube-канале «Спаси и сохрани» высказал свою точку зрения на трагические события, которые разворачиваются все последние годы на территории Украины, отметив, что главной причиной вооружённого конфликта на Донбассе стало стремление западных элит стравить и ослабить православные народы с целью насаждения по всему миру нового мирового порядка, сообщает СПЖ.

Кипрский иерарх заявил, что только православные могут сопротивляться так называемым ценностям нового мирового порядка, а потому сильные мира сего так ополчились против православных народов.

«Сейчас в украинском вопросе, если кто понимает, что спрятано за этими военными действиями, люди нового мирового порядка хотят усилить всё плохое, о чём мы сказали, и чтобы никто не мог сопротивляться. Новый мировой порядок Билла Гейтса, Рокфеллера, Шваба очень боится людей, которые знают историю и людей православной веры и святости. Они хотят расколоть Православие, потом его ослабить и таким образом ослабить человека, чтобы он не смог стать святым, чтобы он был сговорчивым по вопросам колдовства, технологий, они хотят подчинить человека этим энергиям. Это не только украинский вопрос — это мировая проблема», — отметил архипастырь.

Таким образом, по словам владыки Неофита, конфликт на Украине — это часть Третьей мировой войны по насаждению нового мирового порядка Запада.

«Почему Господь допустил начало Третьей мировой войны? Украинский вопрос — это часть Третьей мировой войны. Это не начало, но и не конец. Историей управляет Господь. Многие видят лишь человеческий фактор, разногласия, соглашения, противостояние России и НАТО, энергетические вопросы, но есть и духовные причины, о которых мне лично говорили некоторые из современных святых», — отметил иерарх Кипрской Церкви.

Митрополит Морфий добавил, что Господь попускает войны, чтобы исправить людей, и привёл слова святого Иоанна Русского, сказанные старцу Иакову (Тсаликису). «Старец Иаков однажды отправился поклониться мощам святого Иоанна Русского на острове Эвбея, он увидел святого, словно живого, и Иоанн Русский сказал ему: „Чтобы исправить этот мир, должна начаться война, иначе человечество не изменится“», — отметил он.

По словам архиерея Кипрской Церкви, параллельно с насаждением «новых ценностей», лидеры нового мирового порядка пытаются сократить население Земли, чтобы людьми можно было управлять и насадить религию антихриста.

«Есть проблема, которую пытаются создать лидеры нового мирового порядка: сделать так, чтобы не было мужчин и женщин, способных к деторождению, — отметил архиерей. — Они хотят уменьшить численность населения планеты, они хотят, чтобы население мира было лишь 500 миллионов человек — чтобы ими можно было управлять. А остальное будут делать компьютеры. Они думают, что таким образом смогут создать всемирную диктатуру и мировую религию — религию антихриста. Вот такое мировое правительство».

По словам митрополита, чтобы уменьшить количество жителей Земли, организаторы нового мирового порядка уничтожают окружающую среду и лишают людей здоровой пищи, а также развязывают войны.

«Начнутся проблемы с искусственными землетрясениями, пожарами. Всё это делается, чтобы уничтожить окружающую среду. Они хотят уничтожить моря. Сегодня я прочитал, что на Кипре откроют мясные лавки, где будут продавать искусственное мясо.<…> Ваши дети не будут питаться нормальными продуктами. Даже мясо будет искусственным, техническим. Когда Европа предлагает нам есть червей и тараканов, мы смеёмся, но это уже узаконивают. Для наших детей это станет обыденностью. Это будет их „Макдональдс“», — сказал владыка.

Русская линия