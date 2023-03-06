Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Когда люди воздвигают в стране духовную брань на религиозной почве, то она находится в опасности разделения и распада»

5 марта 2023 года, в Неделю Торжества Православия, Предстоятель гонимой украинскими властями Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в храме преподобного Агапита Печерского Киево-Печерской Лавры, и возглавил многолюдный Крестный ход, сообщает портал «Православная жизнь».

Перед началом Литургии святителя Василия Великого был совершен особый чин Недели Торжества Православия перед иконами Спасителя и Божией Матери, возлежащими на аналое посередине храма.

После чтения Евангелия Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь напомнил об истории христианства до принятия Миланского эдикта 313 года, после которого Церковь перестала быть гонимой, и о периоде, последовавшем потом. В это время начали возникать ереси, которые Церковь осуждала на Вселенских Соборах.

«В этот день, дорогие братья и сестры, мы благодарим Господа за то, что та святая вера, которая называется Православной, восторжествовала и не была побеждена ни расколами, ни ересями, — продолжил Предстоятель. — Исторические исследования показывают, что ереси стали причиной начала разделения великой Византийской империи.

Когда люди воздвигают в стране духовную брань на религиозной почве, то она находится в опасности разделения и распада. Поэтому нужно хранить чистоту веры и насаждать Православие не огнем и мечом, а с помощью любви. Мы исповедуем ту веру, за которую святые отцы были в изгнании и темницах, их мучили и убивали, но они терпели, хранили чистоту Православной веры.

Подражая им, благочестивые люди смогут стать еще лучше, а для живущих неправильно вера поможет в любой момент исправить свою жизнь и пойти тем путем, который ведет верующих к жизни вечной во Христе Иисусе Господе нашем!".

За богослужением возносились сугубые прошения и молитвы о мире на Украине.

По окончании Литургии все участники богослужения во главе с Архипастырем прошли Крестным ходом к Ближним пещерам, где был совершен молебен. В завершение праздника Блаженнейший Владыка окропил всех освященной водой, поздравил с Торжеством Православия и призвал на паству Божие благословение.

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