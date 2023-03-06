5 марта 2023 года, в Неделю Торжества Православия, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в слове за трапезой, по окончании Литургии в Храме Христа Спасителя, коснулся трагических последствий отпадения христианского Запада от Православия, сообщает Патриархия.Ru.

По словам Его Святейшества, многим мыслителям, особенно либеральным, казалось, что причины конфликта Востока и Запада давно ушли в прошлое и былые богословские разногласия не должны препятствовать солидарности христиан разных конфессий перед лицом глобальных проблем.

«Но ведь, действительно, ничто не происходит без воли Божией, — подчеркнул Предстоятель Русской Православной Церкви. — Кто бы мог подумать, что в начале XXI века многое откроется и станет совершенно очевидно: если бы Россия принадлежала западной части ойкумены, находясь в пространстве западной богословской и философской мысли, то утратила бы свою подлинность, свою аутентичность».

«Сегодня наша идентичность основывается на том, чему мы научены Господом и Спасителем, — заявил Святейший Владыка. — Смиренно, спокойно, без излишнего мудрствования мы выступаем против всех тех новаций, которые проявились не только в западной философии и западном богословии, но в практике протестантских церквей, поддерживающих однополые „браки“, разрушающих само понятие семьи».

«На наших глазах фундаментальные христианские ценности нивелируются, потому что приоритет отдаётся так называемым общечеловеческим, то есть либеральным ценностям, — констатировал Патриарх Кирилл. — К сожалению, есть уже признаки того, что либеральные идеи, касающиеся отношений между полами, могут войти и в богословие Западной Церкви, что станет новым средостением между Православием и католицизмом».

«Сохраняя церковную независимость, мы даём возможность нашему народу опираться на духовную, интеллектуальную силу Церкви в защите наших национальных, а вернее сказать, вселенских ценностей. Отстоять институт брака, чистоту отношений, выступить против страшных извращений, против попыток подчинить всё „праву“ человека выбирать любой образ жизни, — убежден Святейший Патриарх. — И дай Бог, чтобы страна наша и Церковь наша сохранили способность отличать добро от зла, сохранили способность стоять на стороне Божией правды, отметая всякую никчемную политкорректность».

«Не может быть политкорректности, если речь идёт о жизни и смерти, о спасении и погибели, — подчеркнул Предстоятель. — И в первую очередь я обращаюсь к нашему духовенству: сегодня мы должны проповедовать с силой, любовью, мудростью, помогая нашему народу не преткнуться, зная, какое мощное негативное влияние оказывается на сознание людей, особенно молодежи».

«Поэтому Церковь наша сегодня особым образом оправдывает то наименование, которое ей было некогда дано святыми отцами — Церковь воинствующая. Не в том смысле, что Церковь призвана причинять скорбь или нести смерть, а в том, что она призвана воинствовать, дабы не уклониться от истины», — пояснил Святейший Владыка.

«Наше призвание — хранить веру православную, а вместе с тем максимально влиять на общественную жизнь, на мировоззрение наших людей, особенно молодежи, с тем чтобы никто не преткнулся, чтобы страна наша прошла эти испытания, чтобы сохранила верность величайшим нравственным принципам, которым мы научены самим Господом, — заявил Патриарх. — По слову апостола, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной (Еф. 6:12). Вот Церковь и должна ясно отождествить себя с этой бранью — не против человеческих властей или партий политических, но против духов злобы поднебесной».

«Прошло время политкорректности. Мы должны действительно бороться за народ наш, за Церковь нашу, за Отечество наше, за всё, что Господь нам дал через наших великих предков. И тогда действительно сохранятся Русь Святая и народ наш, живущий по Божиему закону», — заключил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Русская линия