Глава Синодального отдела высказался о роли общества и врачей в предотвращении убийства детей в утробе матери…

Председатель Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на своём Телеграм-канале опубликовал сообщение, в котором дал оценку работы VI Международного гиппократовского медицинского форума, посвященного теме «Здоровье нации — будущее России. Законодательные и организационные меры защиты репродуктивного здоровья женщин, будущих поколений и жизни ребенка до рождения».

«Не стоит говорить о важности темы. Факты, озвученные в докладах участников в связи с нынешней демографической ситуацией, вызывают тревогу. Цена бездействия неотвратима — демографическая катастрофа в не столь отдаленном будущем», — отметил представитель Церкви.

Владимир Легойда напомнил, что обеспокоенность этой темой содержалась и в приветственном слове Святейшего Патриарха:

«Позиционирование аборта как бесплатной медицинской услуги, финансируемой из государственного бюджета, противоречит религиозным убеждениям миллионов людей, из чьих налоговых поступлений оплачиваются эти процедуры, и наносит серьезный удар по нашему обществу, переживающему демографический кризис».

Вместе с тем, он обратил внимание, что многие врачи в России понимают необходимость борьбы с абортами и воспринимают свою работу, как служение людям.

«Очень значимыми для меня стали слова, прозвучавшие в выступлении председателя оргкомитета форума, коллеги по ОП РФ Олега Аполихина — о служении врача как высшем проявлении любви. У нас принято говорить о том, что служат только военные и священники, остальные ходят на работу. Это не совсем так. Профессия врача — это тоже служение. Важно, когда об этом говорится изнутри профессии от лица таких величин медицинского сообщества как Александр Баранов и Александр Чучалин, принявших участие в этом форуме», — отметил глава Синодального отдела.

«Не менее важно, чтобы и люди смотрели на врачей не только как на специалистов, формально оказывающих медицинские услуги, но и видели в них тех, кто призван нести подвиг служения, проявляя милосердие и деятельную любовь к человеку!», — заключил Владимир Легойда.

Русская линия