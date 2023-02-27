Предстоятель Русской Православной Церкви в очередной раз встретился с молодёжью из Донбасса…

26 февраля 2023 года в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юными спортсменами Донбасса, принявшими участие в третьем этапе гуманитарной миссии «Дети Донбасса в гостях у Патриарха», организованной благотворительным фондом «Спасая детство» в сотрудничестве с министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики, сообщает Патриархия.Ru.

Встреча Святейшего Патриарха Кирилла с детьми, участвовавшими в первом этапе гуманитарной миссии (27 июля — 1 августа 2022 г.), состоялась 28 июля 2022 года в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя.

По просьбе правительства Донецкой Народной Республики для ребят была организована не только разнообразная культурная программа, но и регулярные спортивные, поскольку на Донбассе у детей нет возможности безопасно тренироваться. 1 декабря 2022 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялось общение участников спортивных сборов в Ярославской и Калужской областях с Предстоятелем Русской Православной Церкви.

В рамках реализации третьего этапа гуманитарной миссии «Дети Донбасса в гостях у Патриарха» поддержку детям и юношеству Донецкой Народной Республики оказали правительства Калужской, Ярославской, Пензенской, Тульской областей, а также Республики Дагестан и Республики Северная Осетия — Алания. Шесть делегаций в количестве более 300 человек в возрасте 9−16 лет в период с 13 февраля по 5 марта 2023 года участвуют в спортивно-тренировочных сборах в регионах Российской Федерации.

На встречу с Его Святейшеством в Храм Христа Спасителя прибыли делегации юных спортсменов Донбасса, всего 190 человек, которые проходят сборы в Калужской, Тульской и Свердловской областях.

На мероприятие в качестве гостей и соорганизаторов проекта были приглашены заместитель губернатора Калужской области К.М. Горобцов, министр спорта и туризма Калужской области О.Э. Сердюков, начальник отдела по вопросам отдыха и оздоровления департамента по вопросам семьи и демографии министерства труда и социальной защиты Тульской области О.С. Фомичева.

Также на встрече присутствовали представители фонда «Спасая детство»: основатель фонда А.С. Глазырин, вице-президент фонда Т.Г. Тоноян, вице-президент фонда по взаимодействию с Русской Православной Церковью А.А. Хохлова.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам встречи с Первосвятительским словом.

Затем Святейший Владыка побеседовал с детьми и ответил на их вопросы.

Всем юным участникам встречи были вручены памятные подарки.

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