Русская линия
Сводка новостей от 27 февраля 2023

Украинские власти устроили в Киево-Печерской лавре на Прощённое воскресенье световое шоу
Накануне Великого поста Минкульт Украины решил продемонстрировать на стенах Успенского собора обители арт-шоу швейцарского художника…

Арт-шоу в Киево-Печерской лавре26 февраля 2023 года, в Прощённое воскресенье, Министерство культуры и информационной политики Украине решило устроить в Киево-Печерской лавре увеселительное арт-шоу швейцарского художника Герри Хофштеттера. При этом для проецирования изображений иностранца использовался Успенский собор, который ранее был отнят у верующих УПЦ и закрыт, сообщает СПЖ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви.

В УПЦ выразили недовольсво, что Минкульт устроил в Лавре световое шоу вместо традиционной молитвы в тот день, когда православные верующие готовились начать подвиг Великого поста.

«Успенский собор, построенный благодаря усилиям Украинской Православной Церкви, остаётся закрытым. В этом году верующие впервые за многие годы не смогли помолиться и традиционно получить благословение на Великий пост в своей святыне», — подчеркнули в УПЦ.

Авторы сообщения напомнили, что «это не первая инициатива Министерства культуры, когда Дом Божий превращают в артистическую площадку».

«22 января в Трапезном храме в честь Антония и Феодосия Печерских состоялся концерт группы „Хорея козацька“, исполнявшей далеко не духовные песнопения. Это вызвало возмущение верующих украинцев, которые, в частности, написали в комментариях на странице коллектива в Фейсбуке: „В Церкви во время войны должна звучать молитва!“», — отметили в Информационно-просветительском отделе УПЦ.

Русская линия

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Украинские власти устроили в Киево-Печерской лавре на Прощённое воскресенье световое шоу
Накануне Великого поста Минкульт Украины решил продемонстрировать на стенах Успенского собора обители арт-шоу швейцарского художника...

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