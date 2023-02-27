Митрополит Клинский Леонид: Ни это, ни другие решения извне не повлияют на моё служение Церкви, моему Отечеству и людям

Глава Африканского Экзархата Русской Православной Церкви митрополит Клинский Леонид в своём Телеграм-канале прокомментировал решение Св. Синода Болгарского Патриархата, который в ответ на жалобу Александрийского Патриарха Феодора решил рекомендовать болгарскому духовенству «воздержаться от богослужений» с ним «до окончательного решения Синода».

Ниже мы приводим комментарий владыки Леонида целиком:

«Каждая Поместная Церковь принимает решения самостоятельно. В этом и есть сила и глубина Православия. Здесь нет и не должно быть иного, тем более какого-то первенства. А вот какие решения принимает Поместная Церковь — это становится предметом дальнейших обсуждений и действий других Церквей-Сестёр.

Хочу напомнить решение Синода Русской Православной Церкви от 29 декабря 2022 г., Журнал № 136.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принимая во внимание фактическое уклонение в раскол Патриарха Александрийского Феодора (признание им раскольнической группировки лиц, не имевших благодати священства и отлученных от Церкви, и евхаристическое общение с ними, поддержка раскола внутри Украинской Православной Церкви), и исходя из укорененного в канонах и традиции общепризнанного принципа неподсудности клириков одной автокефальной Церкви суду другой автокефальной Церкви, считать решение Синода Александрийского патриархата об «извержении из сана» Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида и все иные подобные решения в отношении клириков Русской Православной Церкви не имеющими канонической силы и недействительными.

Подробно Синод РПЦ даёт развернутый ответ почему, когда и во имя чего принимались соответствующие решения.

Патриархи Варфоломей и Феодор, остальные, кто стоял за неканоническими действиями на Украине, являются раскольниками де-факто. Де-юре оценку, когда настанет время, будет давать Всеправославный Собор или иной формат, который будет возможно использовать. Но уже сейчас предметно видно невооружённым глазом, что происходит в Православии и какие решения принимаются. На многие Церкви осуществляется беспрецедентное давление. И задачи, которые ставят перед собой их западные кураторы — упразднение Патриаршества на Руси, усечение и изоляция всего Русского Православия, отмена, как сейчас говорят на западе.

Какими православными мы останемся, когда пройдём все эти горнила испытаний, ведомо только Богу. Но уже сейчас каждый патриарх, архиерей, священник, диакон, монашествующий и мирянин стоит перед выбором. И каждый будет выбирать сам, потому что на кону — душа и вечность, а для священноначалия к тому же — ответственность за Церковь и людей!

Касаемо полноты Русской Православной Церкви. Священноначалие, если возникнет в этом необходимость, прокомментирует позицию нашей Церкви.

От себя лично скажу, что ни это, ни другие решения извне не повлияют на служение моей Церкви, моему Отечеству и людям. Верую в Бога, Им укрепляюсь и уверен, что Русь пройдёт все испытания. Выйдет из этих смутных и гибельных времён сильной, обновлённой, теми Церковью и Отечеством, которые будут вести за собой миллионы людей, проповедуя истинные неизменяемые ценности Христа, справедливость, социальное и политическое равенство отношений между странами и народами".

Русская линия