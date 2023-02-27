Болгарский Патриархат рассмотрел письмо Александрийского Патриарха Феодора, в котором он сообщил об «извержении из сана» митрополита Леонида (Горбачева)…

24 февраля 2023 года в Софии состоялось очередное заседание Св. Синод Болгарской Православной Церкви, в ходе которого было рассмотрено письмо от Александрийского Патриарха Феодора ІІ, в котором он сообщил о неканонических действиях Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в канонической территории Александрийского Патриархата, сообщает сайт Болгарского Патриархата.

В сообщении Болгарского Синода, в частности, указывается, что Александрийский Патриархат «изверг из сана» архиерея Русской Православной Церкви митрополита Клинского Леонида (Горбачева), а также приостановил на неопределённый срок поминовение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В ходе обсуждения письма выяснилось, что в болгарском Синоде существуют разные точки зрения на этот вопрос, а потому Болгарский Патриарх Неофит решил вынести его на голосование. В результате большинством голосов было постановлено:

— письмо Патриарха Феодора передать Каноническо-юридической комиссии при Св. Синоде, которая исследует его на предмет положения дел на территории Александрийской Патриархии, а затем представит соответствующий доклад Св. Синоду;

— духовенству Болгарской Православной Церкви — Болгарской Патриархии рекомендуется воздерживаться от богослужения с митрополитом Клинским Леонидом (Горбачевым) до окончательного решения Св. Синода.

«За» это решение проголосовали: Болгарский Патриарх Неофит и следующие митрополиты: Великотырновский Григорий, Пловдивский Николай, Неврокопский Серафим, Русенский Наум, Старозагорский Киприан, Врачанский Григорий, Доростольский Иаков.

«Против» проголосовали митрополиты: Ловчанский Гавриил, Варненский Иоанн и Видинский Даниил.

Русская линия