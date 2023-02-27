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Сводка новостей от 27 февраля 2023

Албанская Православная Церковь не стала признавать автокефалию Македонской Православной Церкви
Албанские архиереи решили вступить в евхаристическое общение с македонцами, но ждут пока Фанар, а не Белград, предоставит им Томос об автокефалии…

Архиереи Албанской Православной ЦерквиСв. Синод Албанской Православной Церкви постановил вступить в евхаристическое общение с духовенством Македонской Православной Церковью, однако отказался признавать Томос об автокефалии, выданный ранее македонцам со стороны Матери-Церкви Сербского Патриархата, сообщает Благовест-инфо.

Заседание албанского Св. Cинода состоялось в Тиране 23 февраля. В коммюнике Албанской Церкви сказано, что на своём заседании под председательством Архиепископа Анастасия Синод с «радостью приветствует» решение Константинопольского Патриархата о восстановлении евхаристического общения с Охридской архиепископией.

В связи с этим албанские архиереи постановили, что «принимает в евхаристическое общение иерархию, духовенство и мирян Церкви под управлением архиепископа Стефана» и признает в качестве названия этой Церкви «Охридская». Уточняется, что область юрисдикции этой Церкви «лежит только в границах территории государства Северная Македония».

«За прошедший период Православная Церковь в Албании не делала никаких публичных заявлений, ожидая выполнения необходимых церковных процедур. Полностью соглашаясь с тем, что вышеупомянутым решением, широко принятым, рана существующего раскола исцелена и что мир и единство всей полноты обеспечены, она ожидает определённого урегулирования статуса автокефалии и точного названия новой Поместной Церкви, предоставленного должным образом почитаемым центром Вселенского Патриархата», — говорится в документе.

Македонская Православная Церковь односторонне провозгласила автокефалию в 1967 году и пребывала в расколе до 2022 года. В июне 2022 года Сербский Патриарх официально признал независимость Македонской Православной Церкви — Охридской архиепископии и вручил Томос об автокефалии Архиепискому Македонскому Стефану.

На сегодняшний день автокефалию Македонской Православной Церкви признали Русская, Болгарская, Румынская Церкви, а также Церковь Чешских земель и Словакии. При этом Константинопольская, Антиохийская, Элладская, Польская, Албанская и Грузинская Церкви вступили в евхаристическое общение с МПЦ-ОА без признания автокефалии.

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