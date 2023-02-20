Русская линия
Сводка новостей от 20 февраля 2023

Джо Байден поддержал украинских раскольников
Во время своего визита в Киев президент США встретился с главой «ПЦУ» Епифанием Думенко…

Джа Байден и Епифаний Думенко20 февраля 2023 года президент США Джо Байден прибыл с кратким и неожиданным визитом в Киеве, где помимо встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, имел беседу с главой украинских раскольников Епифанием Думенко.

Президент США посетили Михайловский собор, где его и встретил глава «ПЦУ», сообщает пресс-служба этой раскольничьей структуры.

В «ПЦУ» заявили, что Думенко поблагодарил Байдена за поддержку, которую американский лидер и правительство США предоставляют Украине для борьбы с Россией.

«В разговоре господин Байден вспомнил о своём предыдущем визите в Киев и посещение Михайловского монастыря, а также о встрече с владыкой Епифанием в Вашингтоне в сентябре 2018 года», — отметили в пресс-службе «ПЦУ».

Таким образом, США продолжают активно поддерживать раскол в украинском Православии и курируют украинских раскольников на самом высоком уровне. На этом фоне нет ничего удивительного в том, что западные СМИ демонстративно не замечают открытых гонений на верующих и духовенство Украинской Православной Церкви.

Русская линия

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