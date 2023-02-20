Управление делами Московской Патриархии взяло на контроль вопрос оказания помощи семьям призванных в СВО по всей России…

28 декабря 2022 года Управление делами Московской Патриархии направило во все епархии на территории России циркулярное письмо об организации церковной помощи семьям мобилизованных. Согласно циркуляру, в каждой епархии должен быть назначен ответственный за данное направление деятельности, сообщает Патриархия.Ru.

Во многих епархиях уже началась работа по организации помощи семьям мобилизованных: создаются Координационные центры помощи и группы поддержки в мессенджерах, проходят встречи с семьями, оказывается гуманитарная помощь, привлекаются волонтеры.

В Екатеринбургской епархии нуждающиеся семьи мобилизованных могут обратиться за помощью в Православную службу милосердия. «Основные виды помощи таким семьям: психологическая, духовная, юридическая, так как семьи мобилизованных часто не знают, какие льготы и пособия им доступны. А также это гуманитарная помощь: продуктовые наборы, средства гигиены, одежда», — рассказал исполнительный директор Православной службы милосердия в Екатеринбурге Евгений Шатских. Обратиться за помощью можно по номеру телефона диспетчера Православной службы милосердия: +7 343 200-07-04.

В Чебоксарской епархии нуждающиеся семьи мобилизованных могут обратиться за помощью по номеру телефона +7 927 855-50-60 (координатор помощи Иван Копейкин).

В Волгоградской епархии для оказания добровольческой помощи семьям мобилизованных был создан Координационный центр. Он организован по распоряжению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора для того, чтобы иметь оперативную связь с семьями мобилизованных, получать просьбы и своевременно на них реагировать.

Такой же центр создан и в Кузнецкой епархии. Первая общая встреча семей мобилизованных при участии духовенства Кузнецкой епархии пройдет 21 февраля в 17.00 по адресу: город Кузнецк, улица Дарвина, 23, строение 1. На встречу приглашаются семьи мобилизованных, желающие объединиться в группы помощи.

Координационный центр добровольческой помощи семьям мобилизованных будет создан и в Смоленской епархии, а в Астраханской епархии с целью оказания разносторонней помощи семьям мобилизованных уже создан Координационный совет.

10 февраля митрополит Тверской и Кашинский Амвросий провел рабочую встречу по организации помощи семьям мобилизованных с привлечением волонтерских групп. В ходе встречи митрополит Амвросий отметил, что Тверской епархии необходимо перестроиться на оказание адресной помощи семьям мобилизованных. Он также обратил внимание на необходимость создания единого Координационного центра и предложил сделать храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в микрорайоне Южный города Твери местом сбора волонтеров.

9 февраля в Южно-Сахалинске архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор принял участие в рабочей встрече, посвященной организации поддержки семей мобилизованных. В ходе встречи было принято решение объединить усилия светских социальных структур с православными волонтерскими организациями, молодежью, приходами епархии, привлечь духовенство для оказания духовной помощи нуждающимся семьям мобилизованных. Архиепископ Никанор предложил также создать областной Координационный совет, который будет работать на постоянной основе для согласования вопросов помощи семьям мобилизованных.

Также в феврале состоялось расширенное заседание епархиального совета Борисоглебской епархии. Его возглавил епископ Борисоглебский и Бутурлиновский Сергий. Заседание было посвящено помощи беженцам и семьям мобилизованных.

В Калуге прошло заседание коллегии социального отдела Калужской епархии, на котором обсудили вопросы оказания помощи семьям мобилизованных.

Ранее, 11 января, в епархиальном управлении Ставропольской епархии прошло расширенное совещание, посвященное организации помощи семьям мобилизованных. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла совещание возглавил секретарь епархиального управления иеромонах Гавриил (Ольховик). Он подчеркнул, что в данное время семьям мобилизованных нужна не только материальная, психологическая, бытовая помощь, но и духовная поддержка.

29 января в городе Козельске по благословению епископа Козельского и Людиновского Никиты состоялась встреча духовенства с семьями мобилизованных. В ходе встречи было принято решение о создании общих чатов в мессенджерах, которые будут служить для решения организационных вопросов по оказанию церковной помощи таким семьям.

В Глазовской епархии с конца декабря 2022 года в храме в честь святого апостола Иоанна Богослова поселка Игра регулярно проходят встречи руководителя социального отдела епархии иерея Антония Антонова с родственниками мобилизованных.

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