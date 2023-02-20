17 февраля 2023 года на сайте Константинопольского Патриархата было опубликовано коммюнике о том, что Синод Константинопольской Церкви согласно рекомендации Патриарха Константинопольского Варфоломея «восстановил» извергнутых из священного сана священников Литовской епархии Русской Православной Церкви в «бывших церковных степенях». При этом Константинопольский Патриарх принял их в свою юрисдикцию. В связи с этим Виленско-Литовская епархия выступила со следующим заявлением:

«Литовская Православная Архиепископия не признаёт это решение. Извержение из священного сана является не дисциплинарным, а мистическим актом, он окончателен и бесповоротен. Согласно церковным канонам, извергнутые из священного сана клирики не подлежат восстановлению и рукоположению. Таким образом, бывшие священники Владимир Селявко, Виталий Моцкус, Виталий Даупарас, Гинтарас Сунгайла и Георгий Ананьев являются мирянами и останутся таковыми даже в том случае, если они дерзнут облачиться в церковные одеяния и «священнодействовать». У лишенного сана священника Таинства совершаться не могут.

Складывается впечатление, что информация, которая поступила на имя Святейшего Патриарха Варфоломея, не отличается ни полнотой, ни достоверностью, ни объективностью. Иначе чем объяснить содержащееся в Коммюнике утверждение, будто «причины, по которым были вынесены эти приговоры, были основаны абсолютно не на церковных критериях, а на справедливом несогласии вышеупомянутых клириков с войной на Украине». Это утверждение не соответствует истине.

Литовская Православная Архиепископия неоднократно подчеркивала, что Церковный суд рассматривал деяния вышеупомянутых клириков исключительно в плоскости церковно-канонического права. Их антивоенная позиция никак не отразилась на принятом решении. Более того — отношение к войне на Украине бывших священников ничем не отличается от позиции Литовской Православной Церкви.

<…>Бывшие клирики были извергнуты из священного сана за совершения ряда тяжких церковных преступлений. Их деятельность была подробно рассмотрена Церковным судом, который подтвердил факты попрания священнической присяги и клятвопреступления (25 правило Святых Апостолов), непослушания правящему архиерею и ведения публичной деятельности без благословения своего епископа (39 правило Святых Апостолов), сговора против своего епископа и собратьев-священнослужителей, а также разрушения церковного мира (18 правило IV Вселенского Собора и 34 правило V-VI Трулльского Собора), раскольнической деятельности, намерении и организации перехода в другую церковную юрисдикцию без благословения своего епископа (16 правило I Вселенского Собора), а также их участия в кампании по дискредитации Церкви и её архиереев (55 правило Святых Апостолов), а также собратьев-священнослужителей. Каждый из пунктов этого списка подтверждён конкретными действиями и публичными высказываниями бывших клириков, а также свидетельскими показаниями".

Русская линия