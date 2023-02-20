19 февраля 2023 года, в Неделю о Страшном суде, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий рассказал верующим в проповеди, что в конце прошлого года против него было открыто уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса, причем владыку об этом в известность не поставили, сообщает СПЖ.

«Два дня назад сюда, а также в моё жилье в Киеве, облавой нагрянули с обысками. 10 часов длился обыск, что искали — не понятно, ничего не нашли. Но вручили подозрение, что я главный подозреваемый в криминальном деле. А в чём же я подозреваюсь? 161 статья Уголовного кодекса: „Нарушение прав граждан по религиозному признаку“», — заявил иерарх УПЦ.

Митрополит Феодосий выразил удивление, что дискриминации подвергается каноническая Церковь, но к её гонителям 161 статья УК Украины не применяется.

«На протяжении последнего десятилетия я системно как иерарх УПЦ и профессор Киевской Духовной Академии говорил о позиции нашей Церкви относительно раскола на Украине и в мире, показывал разницу между каноничной Церковью и другими деноминациями, в том числе православными, на Украине и в мире. Я выступал на телевидении и в интернет-каналах. Те видео, где я высказываю экклезиологическую позицию нашей Церкви, вменяются мне в состав преступления. Так как какой-то эксперт сказал: „То, что он говорит, возвышает одну конфессию и унижает другие“», — заявил митрополит УПЦ.

Владыка отметил, что каждый верующий человек считает свою веру, свою конфессию правдивой и главной, так как именно поэтому он в ней и находится. У всех есть разные точки зрения на богословские вопросы, и мы их высказываем, не соглашаемся с другими, критикуем оппонентов. Но иерархов УПЦ обвиняют за критику «Киевского патриархата», «ПЦУ», патриарха Варфоломея и других оппонентов в богословском и в каноническом смысле.

«Я не жалею ни об одном слове, которое сказал на телевидении или в поддержку иерархов и духовенства, гонимых сегодня. Поддерживал и буду поддерживать всех архиереев, насколько хватит сил, всем, чем смогу, которые будут испытывать давление от общества, от власти, от СМИ. Я надеюсь, что этот период в жизни нашего общества мы переживём. Я надеюсь, что-то, что происходит сейчас — это временное, как только перестанут нагнетать, люди, которые ходят за храмом, опомнятся, а те, которые ходили в храм, они и так всё прекрасно знают — это наша общая боль. Народ на глубинном уровне это давление на Церковь не поддерживает. Нужно поддерживать друг друга. Нас миллионы. Если каждый на своем месте будет защищать Церковь, ничего не смогут нам сделать», — подытожил митрополит Феодосий.

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