Европейские страны, которые решили заменить христианскую мораль на новые ценности с содомией во главе, продолжают идти по пути полного развращения нравов. Так, министр по социальным вопросам католической Испании Ионе Беларра предложил испанским депутатам новый закон о защите животных, в котором из-под уголовной ответственности выводится скотоложество.

9 февраля 2023 года данный закон был одобрен Конгрессом, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Libertaddigital.com.

Стоит отметить, что в 2015 году Конгресс одобрил реформу Уголовного кодекса, направленную на ужесточение наказания за жестокое обращение с животными, и в Испании была строго запрещена «сексуальная эксплуатация животных», что свидетельствовало о существовании данной проблемы в испанском обществе.

В то время власти считали, что животные, как и дети, не обладают способностью давать согласие, поэтому скотоложство было классифицировано как преступление, включающее «сексуальную эксплуатацию животных», независимо от тяжести причинённого вреда.

Но прошло всего 7 лет, и половые извращенцы добились отмены ответственности за сношения с животными. Отныне это будет наказуемо в Испании только в том случае, если половое сношение нанесло животному травму, требующую ветеринарного лечения.

Легализация скотоложества в Испании проходит на фоне упрощения юридической смены пола и доступа к абортам с 16 лет.

Русская линия