Священный Синод Грузинской Православной Церкви вступил в евхаристическое общение с Македонской Церковью, но не стал признавать Томос об автокефалии, выданный ей Сербской Церковью…

14 февраля 2023 года в Тбилиси под председательством Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II впервые после двухлетнего перерыва состоялся Священный Синод Грузинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Patriarchate.ge.

Главным вопросом состоявшегося Синода стало признание Македонской Православной Церкви − Охридской архиепископии. С докладом по теме выступил председатель Отдела внешних церковных связей Грузинского Патриархата митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим.

Он ознакомил архиереев с письмом Сербского Патриарха Порфирия, в котором говорится об уврачевании раскола, восстановлении евхаристической связи с Православной Церковью в Северной Македонии и о предоставлении ей Томоса об автокефалии Предстоятелем Сербской Церкви. Было отмечено, что автокефалию МПЦ-ОА уже признали также Церкви в России, Болгарии, Румынии, Чехии и Словакии.

При этом Константинопольская, Антиохийская, Элладская и Польская Церкви вступили в евхаристическое общение с Македонской Церковью без признания автокефалии. Таким же путем решил пойти и Грузинский Патриархат, тем самым решив поддержать Фанар в его заявлениях о том, что автокефалию имеет право предоставлять только Константинопольский Патриарх.

«Грузинская Церковь должна вступить в евхаристический союз с Православной Церковью в Северной Македонии, главой которой является Блаженнейший Архиепископ Стефан (Веляновский)», − говорится в определении Священного Синода.

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