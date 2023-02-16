Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины о демонтаже Владимиро-Ольгинского храма Десятинного монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».

О результатах судебного заседания, состоявшегося 15 февраля 2023 года, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма-мафа. Иск Музея удовлетворён. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта „а“ части 1 ст. 91 Земельного кодекса. „Храм-киоск“ находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса „Десятинная церковь“», — заявил Ткаченко.

Национальный музей истории Украины с 2020 года добивался сноса Владимиро-Ольгинского храма, называя его «самовольным объектом». Храм был построен жителями города Киев по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в 2006 году. Богослужебное здание воздвигнуто на месте Десятинной церкви — первого кафедрального храма Киевской Руси.

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