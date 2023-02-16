Русская линия
Сводка новостей от 16 февраля 2023

Украинские власти намерены снести восстановленный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря
Хозяйственный суд Киева удовлетворил соответствующий иск Национального музея истории Украины…

Храм Десятинного монастыря Киева, который хотят снести украинские властиХозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального музея истории Украины о демонтаже Владимиро-Ольгинского храма Десятинного монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».

О результатах судебного заседания, состоявшегося 15 февраля 2023 года, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма-мафа. Иск Музея удовлетворён. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта „а“ части 1 ст. 91 Земельного кодекса. „Храм-киоск“ находится в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса „Десятинная церковь“», — заявил Ткаченко.

Национальный музей истории Украины с 2020 года добивался сноса Владимиро-Ольгинского храма, называя его «самовольным объектом». Храм был построен жителями города Киев по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в 2006 году. Богослужебное здание воздвигнуто на месте Десятинной церкви — первого кафедрального храма Киевской Руси.

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Украинские власти намерены снести восстановленный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря
Хозяйственный суд Киева удовлетворил соответствующий иск Национального музея истории Украины...

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