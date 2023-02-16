С 8 марта 2023 года документальный фильм «Святой Архипелаг» о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря будет показан на больших экранах более чем в ста городах России. К этому событию приурочен выход в сети нового тизера фильма, сообщает Патриархия.Ru.

Картина «Святой Архипелаг» представляет собой масштабное повествование о жизни Соловецкой обители. Что есть духовная жизнь человека? Что есть религиозная традиция и какое отражение она находит в современном мире? Как вера в Бога влияет на жизнь людей? Беседы с монахами составляют содержательную часть фильма; здесь можно найти серьезные размышления и ответы на вопросы, важные для каждого человека. Фильм снят для большого экрана в формате 6К. Картина создана при поддержке Министерства культуры РФ.

Премьера фильма состоялась в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля, где он стал лучшим документальным фильмом и получил приз «Серебряный Святой Георгий». За пять месяцев картина получила признание киноэкспертов и собрала 15 российских и международных наград, среди которых гран-при XXVII Международного фестиваля «Радонеж», первая премия «За лучшее документальное кино» XIX Международного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», приз за операторское мастерство 33-го фестиваля документального кино «Россия» и множество других. В январе кинолента получила первую международную награду — главный приз Serbian International Monthly Film Carnival.

«За всю историю главного в нашей стране кинофорума впервые русская неигровая картина получила приз на ММКФ, — отметил автор сценария и режиссер фильма Сергей Дебижев. — На основных кинофестивалях 2022 года фильм получил рекордное количество наград. Приятно, что киноведы и кинокритики также присудили нам главный приз. Все фестивальные показы проходили при переполненных залах. Да, мы понимаем, в нашем фильме есть все: глубокие темы, мудрые советы, сакральные смыслы, масштабные съемки, мировой уровень качества изображения. Однако, как мне кажется, нарастающий лавинообразно интерес к картине говорит о том, что люди истосковались по кино, которое обращается не к инстинктам, а к душе и сердцу человека. „Святой Архипелаг“ — фильм документальный, но его художественная сторона сделана настолько ярко и выразительно, что это переводит его в какое-то новое качество, новое осмысление реальности как Божественного творения».

Сергей Дебижев является режиссером и сценаристом большого числа кинокартин, признанных широкой аудиторией. Его фильм «Последний рыцарь империи» был номинирован на премию «Ника» за лучший неигровой фильм, а кинокартина «Крым небесный» стала номинантом на лучший документальный фильм на ММКФ-2020.

«В рамках премьерных показов мы увидели большой отклик аудитории — многие обращались с вопросом, когда можно будет посмотреть фильм в кино. Это неудивительно, ведь кинокартина затрагивает духовные и исторические аспекты, близкие или хотя бы отдаленно знакомые каждому человеку в нашей стране. В наших планах показать „Святой Архипелаг“ более чем в ста городах России. Нам важно передать зрителю всю полноту атмосферы уникального во всех смыслах Соловецкого архипелага. Это, на мой взгляд, возможно только при просмотре фильма на больших экранах», — рассказала Майя Манерова, управляющий партнер кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про».

Документальный фильм посвящен жизни Соловецкого монастыря — ключевой точки в духовной географии России. Эти места отмечены историческими, культурными и духовными событиями, оставившими глубокий след в истории России и народной памяти. В картине затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви. Отдельной темой является трагическая, лагерная история Соловков. Находясь на далекой окраине России, архипелаг стал одним из символов русского духа.

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