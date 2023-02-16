Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Георгий III, признающий украинских раскольников, считает, что он может стать посредником между церковной Москвой и Фанаром…

Новый Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Георгий III, который за богослужениями продолжает поминать главу украинских раскольников, считает, что Кипрская Православная Церковь в его лице может предложить посредничество в достижении согласия по спорным вопросам между Московским и Константинопольским Патриархатами. Об этом он заявил в интервью Euronews 15 февраля 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь».

«Я верю, что мы, как Кипрская Церковь, имеем добрую волю продолжить то, что сделал Блаженнейший Архиепископ Хризостом II, но, к сожалению, его болезнь не позволила ему завершить это. Он предложил стать посредником между двумя Церквами, чтобы найти общее решение», − сказал Архиепископ Георгий.

При этом дальнейшая часть его интервью полностью опровергает саму возможность Кипрского Предстоятеля выступать посредником между Фанаром и Москвой, поскольку он полностью разделяет позицию Константинопольского Патриарха Варфоломея.

В частности, Кипрский Предстоятель указал на то, что все Вселенские Соборы, состоявшиеся «до того, как русские стали христианами», предоставили «какую-то справедливость, какие-то права» исключительно Фанару.

«Именно Вселенский Патриархат дал автокефалию Русской и Элладской Церкви, Сербии, Румынии, Болгарии, Албании. Вместе с этой автокефалией он также дал томос, в котором указывались пределы этих автокефальных Церквей, а также права их Предстоятелей», − пояснил Архиепископ Георгий.

По его словам, территория Украины якобы не входила в канонические границы, определённые Константинополем для Московского Патриархата. «В тех пределах, которые он (Фанар − ред.) дал автокефалию Русской Церкви, Украины не существует», − заявил кипрский архиерей.

Ещё один тезис, с которым Архиепископ Георгий готов «примирять» разногласия − убеждение в том, что идея о влиянии авторитета государства на авторитет Поместной Церкви не имеет корней в церковной истории. «Я считаю, что это философия, зародившаяся в XIX веке, чтобы связать численность населения страны с её лидирующим положением в Православии», − сказал он.

По его мнению, в Русской Церкви должны понимать, что право «регулировать» взаимоотношения в семье Поместных Церквей принадлежит именно Константинополю. «Поэтому пусть видят, что за десять веков, когда мы были христианами и когда Вселенский Патриархат регулировал христианский мир Вселенскими Соборами, они ещё не вошли в Православие, и поэтому они не первые», − пояснил Предстоятель Кипрской Церкви.

С таким набором «аргументов», очевидно, никакого миротворчества у Кипрского архиепископа не получится, но он всё равно убеждён в обратном. «Я верю, что с хорошим настроением можно найти решение, и я сказал, что мы можем предложить свою помощь, благодаря хорошим отношениям, которые у нас были с двумя Церквами, для того, чтобы решение было найдено», − резюмировал Архиепископ Георгий.

Русская линия