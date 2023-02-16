Ватикан готовит встречу по поводу 1700-летия первого Вселенского Никейского собора Церкви в 2025 году, обсуждая с Патриархом Константинопольским Варфоломеем возможную единую дату Пасхи для католиков и православных. Об этом сказал сам папа Римским в беседе с иезуитами во время недавней поездки в Демократическую республику Конго и Южный Судан, сообщает ТАСС.

«Мы готовим встречу в 2025 году. С патриархом Варфоломеем мы хотим прийти к согласию по единой дате Пасхи», — сказал папа Франциск, отметив, что в 2025 году даты католической и православной Пасхи, которые рассчитываются по-разному, совпадают.

Содержание беседы опубликовал в четверг журнал «Католическая цивилизация».

«Посмотрим, если мы договоримся на будущее, и мы хотим отметить круглую дату собора как братья, и мы готовимся», — добавил глава Ватикана. Он также напомнил, что патриарх Варфоломей стал первым Константинопольским патриархом, который «спустя века приехал на интронизацию папы Римского».

Вопрос о возможном объединении даты Пасхи в рамках экуменического диалога и сближения христианских Церквей обсуждается давно. Однако в Русской Православной Церкви ранее замечали, что более верным было бы возвращение католиков, придерживающихся григорианского календаря, к Пасхалии с 21 марта по юлианскому календарю, которая была основана на решениях именно I Вселенского собора в Никее в 325 году.

Однако, Фанар, судя по всему, не придерживается этой точки зрения и стремится к 2025 году подготовить новую унию с Ватиканом. При этом история Церкви показывает, что ничем хорошим такие союзы для православных не заканчиваются. Так, Флорентийская уния католиков и греков 1439 года, по мнению современников тех лет, привела к падению Константинополя в 1453 году, как наказанию Божию за предательство православной веры.

Чем закончится нынешняя уния, если Фанар её всё же заключит, остаётся только догадываться.

Русская линия