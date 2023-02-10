Русская линия
Сводка новостей от 10 февраля 2023

Кто бы сомневался
Представитель президента Зеленского заявил, что на Украине в ближайшее время примут закон о запрете УПЦ…

Верховная Рада УкраиныПредставитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что в ближайшее время нардепы проголосуют за закон, предусматривающий запрет Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на «РБК–Украина».

По его словам, на данный момент соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в комитетах Рады.

«Кабинет министров Украины зарегистрировал соответствующий законопроект. Он находится на рассмотрении комитетов, — заявил представитель Зеленского. — Есть время на внесение альтернативных проектов. Как только закончатся предусмотренные законом о регламенте Верховной Рады Украины процедурные сроки, профильный комитет даст согласие, и вероятность, что в зале он найдёт достаточное количество сторонников, очень высокая. Я думаю, что в ближайшее время мы этот закон примем».

То, что нынешние украинские власти пытаются запретить Украинскую Православную Церковь, несмотря на её демонстративную лояльность, лишний раз свидетельствует о том, что все решения Собора УПЦ в Феофании оказались безрезультатными.

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