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Сводка новостей от 10 февраля 2023

Румынский Патриархат нанёс удар по Фанару
Синод Румынской Церкви признал автокефалию Македонской Православной Церкви на основе Томоса, предоставленного македонцам Сербской Церковью…

Синод Румынской Православной ЦерквиСвященный Синод Румынской Православной Церкви принял ряд решений о признании автокефалии Македонской Православной Церкви − Охридской Архиепископии. Заседание, которое возглавил Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил, прошло в Патриаршем дворце в городе Бухаресте 9 февраля 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Basilica.ro.

Синод постановил именовать новую братскую Церковь «Архиепископство Охридское и Северной Македонии со штаб-квартирой в Скопье», а её Предстоятеля − «Блаженнейший Стефан, архиепископ Охридский, Скопский и Северо-Македонский». В синодальном решении также отмечено, что автокефалия Церкви Северной Македонии признается на основании Томоса, предоставленного ей Сербским Патриархатом 5 июня 2022 года.

Эта формулировка — удар по Константинопольскому Патриархату, который утверждает, что автокефалию Поместным Церквам якобы может предоставлять только Константинопольский Патриарх Варфоломей и никто иной.

Как сообщалось ранее, Македонскую Православную Церковь − Охридскую Архиепископию под другим названием признал состоявшийся 13 декабря 2022 года Священный Синод Болгарского Патриархата, который предполагает именовать её «Церковью в Республике Северная Македония», при этом окончательное название ещё не утверждено.

Русская Православная Церковь уже также признала Македонскую Церковь и вступила с ней в общение.

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Румынский Патриархат нанёс удар по Фанару
Синод Румынской Церкви признал автокефалию Македонской Православной Церкви на основе Томоса, предоставленного македонцам Сербской Церковью...

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