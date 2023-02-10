Священный Синод Румынской Православной Церкви принял ряд решений о признании автокефалии Македонской Православной Церкви − Охридской Архиепископии. Заседание, которое возглавил Блаженнейший Патриарх Румынский Даниил, прошло в Патриаршем дворце в городе Бухаресте 9 февраля 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Basilica.ro.

Синод постановил именовать новую братскую Церковь «Архиепископство Охридское и Северной Македонии со штаб-квартирой в Скопье», а её Предстоятеля − «Блаженнейший Стефан, архиепископ Охридский, Скопский и Северо-Македонский». В синодальном решении также отмечено, что автокефалия Церкви Северной Македонии признается на основании Томоса, предоставленного ей Сербским Патриархатом 5 июня 2022 года.

Эта формулировка — удар по Константинопольскому Патриархату, который утверждает, что автокефалию Поместным Церквам якобы может предоставлять только Константинопольский Патриарх Варфоломей и никто иной.

Как сообщалось ранее, Македонскую Православную Церковь − Охридскую Архиепископию под другим названием признал состоявшийся 13 декабря 2022 года Священный Синод Болгарского Патриархата, который предполагает именовать её «Церковью в Республике Северная Македония», при этом окончательное название ещё не утверждено.

Русская Православная Церковь уже также признала Македонскую Церковь и вступила с ней в общение.

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