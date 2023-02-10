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Сводка новостей от 10 февраля 2023

Святейший Патриарх Кирилл: «Возношу молитвы ко Господу, дабы упокоил Он в Своих вечных обителях души почивших»
Предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске…

Патриаршие символы9 февраля 2023 года в результате взрыва газа в жилом доме на улице Линейная в Новосибирске произошло частичное обрушение двух подъездов. Были разрушены около 30 квартир. Поисково-спасательные работы были завершены утром 10 февраля, сообщает РИА «Новости». По последним данным, погибли 13 человек.

Соболезнования губернатору Новосибирской области А. Травникову, митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму, родным и близким погибших и пострадавших выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает Патриархия.Ru.

В послании Его Святейшества главе региона, родным и близким погибших и пострадавших, в частности, говорится:

«Со скорбью воспринял печальную весть о взрыве бытового газа в жилом доме в Новосибирске, в результате чего погибли и получили ранения люди, среди которых, к сожалению, были и дети. Примите мои глубокие и искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией.

В этих нелегких обстоятельствах особенно важно проявить сочувствие, уделить внимание и оказать поддержку тем, кого коснулась беда. Выражаю надежду на то, что власти Новосибирской области не оставят без должной заботы семьи погибших и пострадавших.

Священнослужители Новосибирской епархии, со своей стороны, готовы оказать им всю возможную духовную и пастырскую помощь.

Разделяя со всеми вами боль невосполнимой утраты, возношу молитвы ко Господу, дабы упокоил Он в Своих вечных обителях души почивших, исцелил пострадавших, укрепил и утешил родных и близких погибших, даровал им силы с достоинством перенести выпавшее на их долю испытание".

По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима производится сбор вещей для пострадавших.

Руководитель социального отдела Новосибирской епархии протоиерей Иаков Конкин и благочинный I градского благочиния протоиерей Сергий Коновалов уже передали первую партию гуманитарной помощи: продукты питания, одежду, медикаменты. Сотрудники социального отдела епархии также посетили пострадавших в местах временного размещения, передали горячие обеды и вещи первой необходимости.

Священнослужители Новосибирской епархии проводят с пострадавшими беседы, оказывают духовную поддержку. В храмах молятся о здравии пострадавших и упокоении погибших.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл: «Возношу молитвы ко Господу, дабы упокоил Он в Своих вечных обителях души почивших»
Предстоятель Русской Православной Церкви выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске...

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