Сирийский народ перенёс страшную трагедию, связанную с масштабным землетрясением, и нуждается в международной помощи, заявили Предстоятели христианских Церквей Сирии…

Иерархи трех христианских Церквей в Сирии призывали снять со страны международные санкции. Открытое письмо по этому поводу подписали Патриарх Антиохийский Иоанн Х, Патриарх Мелькитской греко-католической церкви Иосиф и Патриарх Сиро-яковитской Православной Церкви Игнатий, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Global Ortodox.

«Мы, три религиозных лидера Сирии, требуем, чтобы Организация Объединенных Наций и страны, введшие санкции в отношении Сирии, сняли эмбарго и несправедливые ограничения в отношении сирийского народа, а также предприняли исключительные меры и немедленные инициативы для безопасной переброски гуманитарных грузов и помощи», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Антиохийского Патриархата.

Ранее президент Сирийского общества Красного полумесяца Халед Хабубат выступил с требованием к международному сообществу снять экономические санкции, введённые против Сирии, чтобы помочь стране преодолеть последствия землетрясения.

Разрушительное землетрясение, затронувшее юго-восток Турции и северо-запад Сирии, произошло 6 февраля. Число жертв катастрофы уже превысило 20 тысяч человек, десятки тысяч людей получили ранения, многие лишились имущества и были вынуждены покинуть свои дома.

Девятнадцать стран ООН направили в Турцию спасательные бригады. В Сирии же международная помощь затруднена из-за экономических санкций. Ограничения были введены Евросоюзом и США в 2011 году, когда в Сирии началась гражданская война. С тех пор их ежегодно продлевают. В результате помощь стране смогли оказать только Россия, Алжир, Иран, Ирак и Ливан.

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