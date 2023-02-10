9 февраля 2023 года в Екатеринбурге по благословению митрополита Екатеринбургского Евгения в рамках XI Всероссийской научно-богословской конференции «Церковь. Богословие. История» состоялась секция «Святые Царственные Страстотерпцы: жизнь, почитание, эпоха», посвященная памяти новых мучеников и исповедников Церкви Русской, а также Царской семье.

Обсуждение «царской темы» объединило учёных из Москвы, Сергиева Посада, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Председатель секции — кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарного образования Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Алексей Соловьев подвёл итоги работы форума.

«У нас сегодня были и профессора, и аспиранты, и те учёные, которые уже на протяжение десятилетий, как профессор Владимир Ильич Большаков, занимаются изучением царской темы, и абсолютно молодые специалисты, которые делают первые шаги в науке, но они делают, они созидают, они стремятся, — сказал Алексей Леонидович. — Видно, что Царская тема по-прежнему актуальна, она по-прежнему интересна в исследовательском плане, она живая, потому что она непосредственно влияет на формирование нашей души, нашего мировоззрения».

Алексей Леонидович поделился, что на секции были очень интересные, глубокие темы, связанные с почитанием Царской семьи в монашеской среде, и выступления про путь царского поезда. Это историческое исследование, уточняющее маршрут и обстоятельства движения поезда с Царской семьей в 1918 году.

Наместник Царского монастыря игумен Мелитон (Зыбин) выступил с докладом на тему: «Отношение русского монашества за рубежом к гибели Царской семьи».

«Сегодняшнее заседание секции было весьма познавательным. Доклады были интересные и затронули много дискуссионных вопросов по царской тематике. Иеромонах Клавдиан (Меньшиков) рассказал о зарождении монархической идеи в письмах античных философов. Владимир Ильич Большаков осветил тему того, кто мог участвовать в спасении Царской семьи из заточения. Доклад Алексея Леонидовича Соловьева заострил внимание на тех аспектах частной жизни Победоносцева, о которой нам не было известно до этого дня. Подобные мероприятия мотивируют дальнейшее развитие в познании церковно-исторической науки. Мы благодарны всем организаторам за предоставленную возможность принять участие в столь интересном научном форуме», — поделился отец Мелитон.

Алексей Соловьев по завершении секции отметил, что людям тема почитания Царской семьи важна, и не зря все собрались. «Сегодня, действительно, мы посмотрели на эту тему с разных аспектов. И со стороны теории, и со стороны конкретной исторической практики, и со стороны изучения каких-то обстоятельств, которые требуют уточнения в наших исторических изысканиях. Действительно, по общему признанию слушателей, секция прошла на одном дыхании», — подытожил председатель секции.

Любопытно, что никто из присутствующих на форуме не стал касаться темы подлинности «екатеринбургских останков», поскольку для большинства верующих Русской Православной Церкви — это тема давно закрыта. «Екатеринбургские останки», находящиеся в Петропавловской крепости, никто не почитает, а потому можно приводить любые аргументы — это нисколько не тронет душу верующих.

Впрочем, это не значит, что такие попытки раскачать православное единство не будут предприниматься. Ряд московских деятелей и даже священнослужителей с упорством, заслуживающим лучшего применения, пытаются навязать эту тему простому верующему народу.

Очередная такая безуспешная попытка была предпринята 9 февраля 2023 года в Доме Русского зарубежья, где состоялся предпремьерный показ документального фильма Елены Чавчавадзе и Галины Огурной «Цареубийство. Следствие длиною в век. Фильм четвертый», а также была представлена книга архимандрита Тихона (Затекина) «„..Я понял, что это меня уже никогда не отпустит“. Романовы: убийство, поиск, обретение».

Собравшиеся хотели привлечь внимание к теме подлинности «екатеринбургских останков», однако это мероприятие в нынешнее крайне напряжённое время оказалось абсолютно неуместным и тщетным.

Русская линия