Чиновникам от эстонского МВД не понравилось намерение Эстонской Православной Церкви совершить молебен о мире за два дня до годовщины начала спецоперации на Украине…

В МВД Эстонии в очередной раз вызвали Предстоятеля Эстонской Православной Церкви митрополита Таллинского Евгения на беседу и предупредили, что любая поддержка России в вооружённом конфликта на Донбассе «красной линией», за которой последует высылка владыки в Россию, сообщает СПЖ со ссылкой на эстонское издание EER.

Поводом для вызова митрополита Евгения стало то, что он объявил о проведении молебна о мире за два дня до годовщины начала спецоперации России на Донбассе, и то, что в молебне предполагалось участие всех желающих, в том числе, представителей пророссийских политических сил Эстонии.

Вице-канцлер МВД Райво Кюйт сообщил журналистам, что темами беседы с владыкой были «красные линии», которыми в министерстве считают «любую вербальную или невербальную поддержку» России и элементы «политической агитации со стороны религиозных организаций».

Намерение Церкви сугубо помолиться о мире вызвала возмущение у некоторых эстонских политиков, которые предложили в случае «повторения подобных действий» лишить митрополита Евгения вида на жительство.

В результате молебен о мире был отменён, а Эстонская Православная Церковь выпустила заявление, в котором указала, что «стала жертвой политической провокации». Также в нём отмечалось, что Церковь «не участвует в политике и не всегда может оценить политические последствия и политическую деятельность некоторых безответственных деятелей».

Русская линия