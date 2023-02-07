Русская линия
Сводка новостей от 7 февраля 2023

Власти Эстонии вновь выступили с угрозами в адрес митрополита Таллинского Евгения
Чиновникам от эстонского МВД не понравилось намерение Эстонской Православной Церкви совершить молебен о мире за два дня до годовщины начала спецоперации на Украине…

Митрополит Таллинский и всея Эстонии ЕвгенийВ МВД Эстонии в очередной раз вызвали Предстоятеля Эстонской Православной Церкви митрополита Таллинского Евгения на беседу и предупредили, что любая поддержка России в вооружённом конфликта на Донбассе «красной линией», за которой последует высылка владыки в Россию, сообщает СПЖ со ссылкой на эстонское издание EER.

Поводом для вызова митрополита Евгения стало то, что он объявил о проведении молебна о мире за два дня до годовщины начала спецоперации России на Донбассе, и то, что в молебне предполагалось участие всех желающих, в том числе, представителей пророссийских политических сил Эстонии.

Вице-канцлер МВД Райво Кюйт сообщил журналистам, что темами беседы с владыкой были «красные линии», которыми в министерстве считают «любую вербальную или невербальную поддержку» России и элементы «политической агитации со стороны религиозных организаций».

Намерение Церкви сугубо помолиться о мире вызвала возмущение у некоторых эстонских политиков, которые предложили в случае «повторения подобных действий» лишить митрополита Евгения вида на жительство.

В результате молебен о мире был отменён, а Эстонская Православная Церковь выпустила заявление, в котором указала, что «стала жертвой политической провокации». Также в нём отмечалось, что Церковь «не участвует в политике и не всегда может оценить политические последствия и политическую деятельность некоторых безответственных деятелей».

Русская линия

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Власти Эстонии вновь выступили с угрозами в адрес митрополита Таллинского Евгения
Чиновникам от эстонского МВД не понравилось намерение Эстонской Православной Церкви совершить молебен о мире за два дня до годовщины начала спецоперации на Украине...

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