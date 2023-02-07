Председателю папского совета по содействию христианскому единству кардиналу Курту Коху стоит принести извинения за свои обвинения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ереси, заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), сообщает РИА Новости.

Ранее издание Cath. ch опубликовало комментарий Курта Коха, в котором о заявил, что-то, что Патриарх Кирилл «узаконивает» СВО — «это ересь».

«Почему бы кардиналу Коху не принести извинения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и России за то, что он назвал предстоятеля Русской Православной Церкви еретиком?» — сказал Р митрополит Леонид, комметируя слова представителя Ватикана.

Любой церковный или государственный лидер, подчеркнул экзарх, имеет право на выстраивание внутренней и внешней политики, и это правильный и прагматичный подход, однако «понтифик официально встречается с украинскими раскольническими лидерами, которых он не пожурил, а весьма радушно принял». «О закулисных переговорах со стамбульским Варфоломеем (патриарх Константинопольский — ред.) я вообще молчу», — сказал архиерей.

При этом глава Африканского экзархата отметил, что в местах своего служения с католиками ему удавалось устанавливать взвешенное взаимодействие. «Где бы я ни нёс своё служение, за крайне редким исключением у меня складывались рабочие и сбалансированные отношения с представителями Римско-католической церкви. Многие из них так же, как и мы, отстаивают интересы Церкви и традиционные христианские мировоззренческие ценности», — заключил митрополит Леонид.

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