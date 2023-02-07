Митрополит Клинский Леонид (Горбачев) посоветовал кардиналу Курту Коху следить за языком
Патриарший экзарх Африки выразил возмущение тем, что католические дипломаты позволяют себе публично называть Святейшего Патриарха Кирилла еретиком…
Председателю папского совета по содействию христианскому единству кардиналу Курту Коху стоит принести извинения за свои обвинения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ереси, заявил Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев), сообщает РИА Новости.
Ранее издание Cath. ch опубликовало комментарий Курта Коха, в котором о заявил, что-то, что Патриарх Кирилл «узаконивает» СВО — «это ересь».
«Почему бы кардиналу Коху не принести извинения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и России за то, что он назвал предстоятеля Русской Православной Церкви еретиком?» — сказал Р митрополит Леонид, комметируя слова представителя Ватикана.
Любой церковный или государственный лидер, подчеркнул экзарх, имеет право на выстраивание внутренней и внешней политики, и это правильный и прагматичный подход, однако «понтифик официально встречается с украинскими раскольническими лидерами, которых он не пожурил, а весьма радушно принял». «О закулисных переговорах со стамбульским Варфоломеем (патриарх Константинопольский — ред.) я вообще молчу», — сказал архиерей.
При этом глава Африканского экзархата отметил, что в местах своего служения с католиками ему удавалось устанавливать взвешенное взаимодействие. «Где бы я ни нёс своё служение, за крайне редким исключением у меня складывались рабочие и сбалансированные отношения с представителями Римско-католической церкви. Многие из них так же, как и мы, отстаивают интересы Церкви и традиционные христианские мировоззренческие ценности», — заключил митрополит Леонид.
Митрополит Клинский Леонид (Горбачев) посоветовал кардиналу Курту Коху следить за языком Патриарший экзарх Африки выразил возмущение тем, что католические дипломаты позволяют себе публично называть Святейшего Патриарха Кирилла еретиком...