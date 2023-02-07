Патриарх Сербский Порфирий, завершая свой визит в США, возглавил 5 февраля 2023 года Божественную литургию в кафедральном соборе Восточно-Американской епархии Сербской Православной Церкви на Манхеттене — соборе Святого Саввы, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на официальный сайт Сербской Патриархии.

Богослужение состоялось впервые после 7-летнего перерыва. На Пасху в 2016 году знаменитый храм (именно в нем в 1856 году была совершена первая православная Литургия в США) пострадал от разрушительного пожара и постепенно восстанавливается. Поскольку ремонт ещё не закончен, Департамент строительства Нью-Йорка выдал Предстоятелю СПЦ специальное разрешение на проведение богослужения и присутствие на нём до 202 прихожан.

Его Святейшеству сослужили епископ Канадский Митрофан, архимандрит Никифор (Милович), протоиерей Велибор Джомич и архидиакон Драган Радич. Обращаясь к собравшимся с архипастырским словом, Патриарх сообщил, что богослужения в храме продолжатся в ближайшие недели, разрешение властей будет продлеваться.

«Сей храм все ещё находится на реконструкции. Потребуется много времени, чтобы восстановить его полностью. Но пока идёт обновление храма, пока он заново строится, очень важно, чтобы мы, прежде всего, строили его духовно, молитвой», — отметил Патриарх Порфирий.

По словам Святейшего Владыки, ещё более важно обновляться внутренне.

«Да, условия сейчас некомфортны, но мы знаем, что несмотря на внешние условия, а может быть и именно тогда, когда они некомфортны и неудобны, — нам надо потрудиться, приложить усилия, совершить подвиг, и тогда Господь скорее признает нас своими учениками, своими чадами и даст нам мужество и силы сделать то, что, казалось, сделать невозможно», — подчеркнул Предстоятель СПЦ.

В церковно-школьном муниципалитете Святого Саввы в Нью-Йорке надеются, что и сам визит, и Патриаршая литургия в кафедральном соборе станут «стимулом для ускорения работы по восстановлению храма, но ещё более — для обновления духовной жизни сербской общины в Нью-Йорке».

Патриарх Порфирий начал свой визит в США 24 января. Он возглавил Божественную Литургию в Сербском клубе в Нью-Йорке, посетил монастырь Новую Грачаницу и Богословский факультет в Либертивилле, где совершил Литургию в монастыре Святого Саввы, а также посетил собор Святого Воскресения Христова и Академию имени Святого Саввы в Чикаго. Патриарх также посетил Шеревилл, где состоялся гуманитарный вечер в пользу монастыря Крка, древней сербской святыни в Далмации (Хорватия).

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