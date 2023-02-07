Русская линия
Сводка новостей от 7 февраля 2023

Нелепые попытки самооправдания вместо признания ошибки
Пресс-секретарша Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами Юлия Гаврикова назвала «чудом» фото священников вокруг памятника Дзержинскому…

Священники РПЦ и ДзержинскийИстория со скандальным фото священнослужителей Русской Православной Церкви вокруг памятника гонителю Церкви безбожнику Дзержинскому, к сожалению, получила печальное продолжение. Вместо того, чтобы указать на недопустимость подобного рода поведения священства, пресс-секретарша Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского Патриархата Юлия Гаврикова предприняла нелепые попытки оправдать произошедшее.

По её словам, фото священнослужителей с бюстом Феликса Дзержинского в расположении дивизии его имени — это чудо и символ того, что в современной России ужасы, пережитые новомучениками, остались в прошлом, и духовенство без боязни может проводить встречи с паствой в таком здании, сообщает РИА Новости.

«Наверное, это чудо, что накануне дня Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, который мы будем отмечать 5 февраля, это случилось. Впервые в истории наши священники сфотографировались на фоне Дзержинского — не специально, так получилось. Может быть, в этом есть некий символ того, что православие восстаёт, собирается, и остались в прошлом ужасы, которые претерпели новомученики и исповедники, тот сонм святых, которые просияли в России с 20-х до 50-х годов прошлого столетия. Это действительно важно. Теперь наши священники уже без боязни могут позволить себе проводить Рождественские встречи в этом здании», — сказала Гаврикова.

По её мнению, от истории России нельзя отказываться, несмотря на наличие в ней тёмных времён, а фотография, возможно, запомнится как историческая.

Наверное, для Гавриковой — это, действительно, историческое фото, но для большинства верующих это постыдная история двурушничества и лицемерия целого ряда священнослужителей Русской Православной Церкви, и очень печально, что этого даже не осознают в указанном Синодальном отделе.

Справедливости ради надо признать, что примеров такого постыдного поведения по отношению к гонителям Церкви в XX веке со стороны священнослужителей было предостаточно. Немалое число священников «страха ради иудейска» писали соратникам Дзержинского доносы на своих собратьев, которых потом пытали и расстреливали большевики.

Так, что нет ничего удивительного в том, что и сегодня есть в Русской Церкви те, кто готов фотографироваться рядом с душегубом Дзержинским. Однако, примером для подражания такие священнослужители для верующих никогда не будут. Новомученики и исповедники Церкви Русской навсегда останутся теми, кто в отличие от указанных священнослужителей не смалодушничал, пойдя на поводу у безбожников, и остался верным себе и Христу до конца.

Русская линия

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Нелепые попытки самооправдания вместо признания ошибки
Пресс-секретарша Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами Юлия Гаврикова назвала «чудом» фото священников вокруг памятника Дзержинскому...

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