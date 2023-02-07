В Екатеринбургской епархии состоялось совещание военного духовенства, в ходе которого состоялось обсуждение ситуации в зоне военной операции на Донбассе…

Митрополит Екатеринбургский Евгений: Наша с вами задача, чтобы русские воины оставались христианами даже на поле боя

7 февраля 2023 года в Екатеринбургском Епархиальном управлении под руководством правящего архиерея состоялось совещание с участием военного духовенства Екатеринбургской епархии. Открывая встречу, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений подчеркнул особую важность священнического служения во время проведения специальной военной операции, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«Сегодня вопросы, связанные со служением воинов, — вопросы первоочередной важности. Здесь сосредотачиваются судьбы мира, решаются нашими военными. А от вас и от нас зависит то, насколько люди, которые сегодня отдают свои жизни за то, чтобы мир в сложившихся традициях продолжал существование, не просто служили, а чтобы они становились христианами. Чтобы они понимали высокую миссию своего служения и эту миссию несли уже не просто ради Устава или Присяги, а ещё и ради Христа. Имейте в виду, что это очень высокая миссия служения, даже если вы окормляете структуры МВД, МЧС или иные силовые структуры, которые не находятся на передовой линии внешнего сражения», — сказал архипастырь.

Владыка призвал военных священников по-новому посмотреть на своё служение, проводить встречи «сверх регламента», больше внимания уделять молебнам для членов семей, а не только для военнослужащих, заранее готовить интересные содержательные беседы. «Сегодня нужны неформальные подходы, — отметил митрополит. — Важно, чтобы военнослужащие понимали те ценности, носителями которых мы с вами являемся».

Митрополит Евгений отметил, что в ходе XI Парламентских встреч было сформулировано поручение о внесении изменений в законы, регламентирующие нахождение священников в армии. Речь идёт о заключении контрактов, социальных гарантиях священнослужителям — материальное содержание, компенсация в случае ранения или гибели, о выходе на передовую и других. Как уточнил архиерей, эти поправки высоко оценил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерей Олег Овчаров.

По завершении выступления владыки перед собравшимися с темой «Формула мужества» выступила кандидатка философских наук, доцентка кафедры управления персоналом УрФУ Елена Попова.

Доклады представили начальник отделения (по работе с верующими военнослужащими) военно-политического управления Центрального военного округа МО РФ Василий Обухов и его заместитель иерей Георгий Юранев.

Руководитель военного отдела Екатеринбургской епархии Илья Новожилов подвел итоги прошлого года и определил цели и задачи на 2023 год.

Отметим, в военном отделе Екатеринбургской епархии 169 священнослужителей духовно окормляют 239 армейских частей и подразделений силовых структур.

Русская линия