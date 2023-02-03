Архипастырь и ещё восемь священников Черногорской митрополии обвинялись за участие в многотысячном Крестном ходе в разгар эпидемии…

Митрополит Черногорский Иоанникий и восемь священников Будимлянско-Никшичской епархии Сербской Православной Церкви были оправданы по делу о нарушении ограничений, установленных на период действия эпидемии коронавируса. Соответствующее решение принял суд первой инстанции в городе Никшиче, состоявшийся 2 февраля 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Svetigora.com.

Ранее представителям духовенства было предъявлено обвинение в том, что в праздник святого Василия Острожского, 12 мая 2020 года, они нарушили закон, когда действуя «вопреки приказу Министерства здравоохранения о предотвращении распространения опасного инфекционного заболевания, собрались вместе с гражданами на площади Шака Петровича, а затем вне культового здания совершили религиозный обряд − шествие по улицам города».

Комментируя предъявленные священнослужителям обвинения, адвокат Сава Костич заявил, что они являются историческим прецедентом не только для судебной системы, но и для истории Черногории, потому что никогда не случалось, чтобы митрополит и священники были арестованы своим государством и полицией, а затем преданы суду.

Как заявил представитель защиты, священнослужители незаконно были привлечены к ответственности, поскольку власти Черногории официально не вводили чрезвычайного положения в стране из-за пандемии, в связи с чем их акты о мерах по пресечению распространения вируса не имели по собой никакой юридической силы.

Таким образом, по убеждению защиты, священнослужители не совершили никакого нарушения закона, в чём их неправомерно обвиняли.

Помимо этого, митрополит Иоанникий обратился к суду и заверил, что они сделали единственное, что могли сделать в тот день: вышли навстречу верующим, которые из благочестия и уважения к святому Василию Острожскому приняли участие в молитвенном шествии, и таким образом предотвратили возможный хаос. «Вот так люди вовремя разошлись, все ушли довольные и без последствий», − пояснил владыка.

Выслушав доводы защиты и пояснения владыки, суд решил дело в пользу священнослужителей.

Русская линия