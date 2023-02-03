Стали известны подробности обстрела Николо-Васильевского монастыря под Волновахой, в результате которого погибли иеромонах Вонифатий и схимонахиня Савва…

Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области подвергся не случайному, а целенаправленному обстрелу украинской армии, которая 31 января 2023 года выпустила по обители несколько кассетных боеприпасов, а затем высокоточные ракеты. Об этом заявили в пресс-службе самой обители, передаёт портал «Православная жизнь».

В обители подчеркнули, что это далеко не первых обстрел монастыря, и до этого несколько дней подряд монастырь обстреливали из крупнокалиберных орудий. Боеприпасы оставили в зданиях сквозные отверстия до метра в диаметре, на территории — множество глубоких ям, срезали деревья.

Утром 31 января на обитель посыпались кассетные снаряды. Они разрывались в воздухе и прошивали все вокруг сотнями смертоносных осколков.

«От таких осколков погиб священник обители, иеромонах Вонифатий, на 62 году жизни. После Литургии батюшка переходил из одного здания в другое, но не дошёл несколько метров», — рассказали в обители.

Последние месяцы отец Вонифатий ежедневно был в храме — исповедовал насельников и прихожан. После отпевания убиенного священника похоронили на монастырском кладбище.

Около 15 часов по обители был нанесён ещё один удар высокоточными ракетами. Несколько из них насквозь пробили сестринский корпус. Здание разрушено, восстановлению не подлежит.

«В это время в корпусе находились престарелые матушки, монахини. Была ранена схимонахиня Савва. Матушка получила жуткие, тяжёлые ранения. Её отвезли в больницу, но спасти не удалось», — рассказали в обители.

Когда проходила эвакуация, 84-летняя схимонахиня Савва отказалась покидать обитель и предала свою судьбу в руки Божии. По словам сестер, за день до смерти она отказалась от пищи, предчувствуя скорый исход. Почила матушка 1 февраля, похоронена в Касперовском монастыре.

Всего с весны 2022 года в обители было разрушено и повреждено большинство богослужебных, жилых и хозяйственных зданий. В результате военных действий погибли семь монашествующих и трудников: Геннадий, Анна, инок Герман, Михаил, Георгий, иеромонах Вонифатий, схимонахиня Савва. Несколько насельников получили ранения разной степени тяжести.

Русская линия