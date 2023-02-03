В Русской Православной Церкви отреагировали на выступление главы Фанара на конференции в ОАЭ, где он выступил с рядом обвинений против Московского Патриархата…

9 декабря 2022 года в Абу-Даби на Конференции по вопросам мировой политики «For a reasonably ореn world» Константинопольский Патриарх Варфоломей выступил с речью, в которой прозвучал «ряд некорректных, необоснованных и откровенно клеветнических обвинений в адрес Русской Православной Церкви». В связи с этим Служба коммуникации ОВЦС 3 февраля 2023 года сделала по этому поводу официальное заявление.

В ОВЦС подчеркнули, что «в своей речи, почти полностью посвящённой не столько теме конференции, сколько критике русского Православия», глава Фанара дал «пристрастное, искажённое толкование истории нашей Церкви и народов, которые она объединяет», а также озвучил «намёки на якобы уклонение Русской Церкви от православного вероучения и канонов».

Отвергнув все обвинения, Служба коммуникации ОВЦС обратила внимание, что многочисленные апелляции к «элементарным правилам церковной организации Православия» не затруднили Патриарху Варфоломею «признания „иерархов“ украинского раскола, не имеющих апостольского преемства. А продвижение упомянутых в выступлении „западных ценностей“, в том числе распространённая в либеральном дискурсе своеобразная трактовка темы прав человека, не препятствует Предстоятелю Константинопольской Церкви закрывать глаза на вопиющие нарушения элементарных прав и свобод духовенства и верующих на Украине».

«В дни, когда готовилось выступление Патриарха Варфоломея в Абу-Даби, в монастырях и храмах Украинской Православной Церкви шли массовые обыски и допросы, против её иерархов и духовенства возбуждались уголовные дела по искусственным и клеветническим обвинениям, продолжались насильственные захваты её храмов и избиение духовенства, без суда и следствия лишались конституционных прав и полноценной возможности жить в своей стране её архипастыри и пастыри. Ни слова об этом не прозвучало в парадном выступлении Константинопольского Предстоятеля. Между тем, украинские политики и чиновники прямо ссылаются на Томос Константинопольского Патриарха как на основание для гонений и полного запрета деятельности Украинской Православной Церкви. Более того, иерархи Фанера публично поддерживают гонения на Украине, лицемерно именуя их «очищением и обновлением Украинского Православия», — указали в ОВЦС.

В Русской Православной Церкви подчеркнули, что «в своём выступлении Патриарх Варфоломей безосновательно обвиняет Русскую Церковь в „использовании средств государства“ для достижения своих целей». «Трудно привести более наглядный пример использования государственных рычагов в церковных целях, чем процесс легализации церковного раскола, предпринятый Константинополем на Украине, и его признания Предстоятелями в некоторых Поместных Православных Церквах. По воспоминаниям очевидцев, в 2018 году президент Украины заседал в президиуме так называемого „Собора“ раскольников, оказывал давление на раскольнических иерархов и даже на представителя Константинополя, нынешнего митрополита Халкидонского Эммануила. Американские дипломаты и представители спецслужб проделали колоссальную работу, оказывая беспрецедентное для нашего времени давление на Предстоятелей и епископат Поместных Православных Церквей с целью принудить их согласиться с антиканоническим деянием Константинопольского Патриархата», — говорится в заявлении.

«Именно этот грубый нажим мировых политических сил на Православную Церковь по всему миру и желание Фанара действовать на Украине в одностороннем порядке — вопреки воле и протестам других Поместных Церквей — привели к тому глубокому разделению в православном мире, которое упоминает Патриарх Варфоломей в выступлении», — заявили в ОВЦС.

«С прискорбием вынуждены констатировать, что и сейчас Константинопольский Предстоятель лишь поддерживает и углубляет это разделение. Он не только предпринимает попытки косвенно обвинить Русскую Православную Церковь в неких „ошибках“, „ереси“, уклонении от канонов и догматов, но и в оскорбительном тоне комментирует позицию всех Поместных Православных Церквей, не ставших на сторону Фанара по украинскому церковному вопросу», — отмечается в документе.

По мнению представителей ОВЦС, «неуважение Константинопольского Патриарха по отношению к своим собратьям в других Поместных Церквах стало главной причиной неудач Критского Собора 2016 года». «На протяжении десятков лет подготовки к Собору представители Константинополя игнорировали и замалчивали мнение других Поместных Церквей, подавляли нежелательную дискуссию, а наиболее острые вопросы межправославных отношений блокировали и исключали из повестки. Это закономерно привело к замедлению процесса подготовки, а потом и к фактическому срыву Собора. Своим скандальным выступлением в Абу-Даби Константинопольский Предстоятель лишь подтверждает фактическую утрату им морального права и способности быть координатором межправославных отношений», — отметили в ОВЦС.

Русская линия