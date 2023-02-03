В Интернете распространилось видео, на котором в храме УГКЦ в Тернополе девушки в образе чертей входят и выходят из алтаря…

«И говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21:12)

В Интернете активно распространяется видео из Ильинского храма УГКЦ села Петриков под Тернополем, где юноши и девушки устроили «вертепное театральное представление», в ходе которого алтарь используется в качестве подсобного помещения. Молодые «актёры», в том числе в роли бесов, заходят и выходят оттуда, а также заносят и выносят реквизит. Видео опубликовала в соцсетях правозащитница Виктория Кохановская, сообщает СПЖ.

В комментариях верующие весьма негативно восприняли произошедшее.

«А что девушки делают в алтаре? Да ещё и в черта переоделись. не видеть нам добра на нашей земле», — написала София Лабунец.

«Господи, спаси, помилуй нас грешных, где родители этих деток? Это не дом культуры, это храм Божий, молиться надо, на коленях просить у Бога Мира нашей Украине, а вы так осквернили Божий храм. Ужас, кто организовал это безобразие, будете отвечать перед Богом», — написала Валентина Керничная.

«Родители! Вы за что своих детей живыми в ад гоните? Господи, прости им, их покинул разум», — возмутилась Алла Касякова.

Впрочем, подобного рода представления для униатов — это не новость. Так, в одном из храмов УГКЦ в Трускавце на днях также состоялось лазерное шоу с «изгнание Путина» и призывом «москалей на ножи».

Русская линия