Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2023

«И говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21:12)
В Интернете распространилось видео, на котором в храме УГКЦ в Тернополе девушки в образе чертей входят и выходят из алтаря…

Бесы в храмеВ Интернете активно распространяется видео из Ильинского храма УГКЦ села Петриков под Тернополем, где юноши и девушки устроили «вертепное театральное представление», в ходе которого алтарь используется в качестве подсобного помещения. Молодые «актёры», в том числе в роли бесов, заходят и выходят оттуда, а также заносят и выносят реквизит. Видео опубликовала в соцсетях правозащитница Виктория Кохановская, сообщает СПЖ.

В комментариях верующие весьма негативно восприняли произошедшее.

«А что девушки делают в алтаре? Да ещё и в черта переоделись. не видеть нам добра на нашей земле», — написала София Лабунец.

«Господи, спаси, помилуй нас грешных, где родители этих деток? Это не дом культуры, это храм Божий, молиться надо, на коленях просить у Бога Мира нашей Украине, а вы так осквернили Божий храм. Ужас, кто организовал это безобразие, будете отвечать перед Богом», — написала Валентина Керничная.

«Родители! Вы за что своих детей живыми в ад гоните? Господи, прости им, их покинул разум», — возмутилась Алла Касякова.

Впрочем, подобного рода представления для униатов — это не новость. Так, в одном из храмов УГКЦ в Трускавце на днях также состоялось лазерное шоу с «изгнание Путина» и призывом «москалей на ножи».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

ОВЦС: Своим скандальным выступлением в Абу-Даби Патриарх Варфоломей лишь подтверждил фактическую утрату им морального права и способности быть координатором межправославных отношений
В Русской Православной Церкви отреагировали на выступление главы Фанара на конференции в ОАЭ, где он выступил с рядом обвинений против Московского Патриархата...

Били целенаправленно по монастырю
Стали известны подробности обстрела Николо-Васильевского монастыря под Волновахой, в результате которого погибли иеромонах Вонифатий и схимонахиня Савва...

«И говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21:12)
В Интернете распространилось видео, на котором в храме УГКЦ в Тернополе девушки в образе чертей входят и выходят из алтаря...

Суд оправдал митрополита Черногорского Иоанникия по делу о нарушении антиковидных мер
Архипастырь и ещё восемь священников Черногорской митрополии обвинялись за участие в многотысячном Крестном ходе в разгар эпидемии...

Под Бахмутом с оружием в руках погиб диакон УПЦ Николай Матвиенко
Настоятель храма святой Параскевы села Ратнов Волынской области сообщил о гибели заштатного клирика, которого призвали в ВСУ...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Максима Грека...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика