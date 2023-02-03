Русская линия
Сводка новостей от 3 февраля 2023

Под Бахмутом с оружием в руках погиб диакон УПЦ Николай Матвиенко
Настоятель храма святой Параскевы села Ратнов Волынской области сообщил о гибели заштатного клирика, которого призвали в ВСУ…

БахмутНастоятель храма святой Параскевы села Ратнов Волынской области архимандрит Онуфрий (Куц) на своей странице в одной из соцсетей сообщил, что в боях под Бахмутом погиб заштатный клирик УПЦ диакон Николай Матвиенко, передаёт СПЖ.

Он рассказал, что о. Николай был родом из села Гаразджа Луцкого района, в 2014 году окончил Волынскую духовную семинарию.

«Был скромным, послушным, пел в хоре. Женился. Жена из Струмовки. У них есть ребёнок», — пишет архимандрит.

Выпускника семинарии рукоположили в сан диакона во Володимир-Волынском Успенском соборе. Спустя некоторое время он ушёл за штат. Работал в Луцке на заводе, оттуда его призвали в ВСУ.

«Героически защищал нас с вами, потому что любил. „Мир вам“, — говорил Иисус Христос апостолам. „Мир всем“ и „Мир вашему дому“, — провозглашают священники. Ради мира он пошёл на фронт», — заявил отец Онуфрий.

Стоит отметить, церковные каноны категорически запрещают священнослужителю брать в руки оружие, а тем более принимать участие в боевых действиях. Клирик, взявший в руки оружие, подвергается извержению из сана, как недостойный предстоять пред престолом Божиим. По этой причине единственным оружием военного священника в царской России всегда был лишь крест Христов.

Судя же по словам отца Онуфрия, отец Николай Матвиенко погиб под Бахмутом с оружием в руках, что может вызвать у верующих лишь чувство сожаления, а не восхищения, которое выражает отец Онуфрий.

Нельзя не заметить, что со стороны Русской Православной Церкви в этом братоубийственном конфликте уже также погибли пять священнослужителей, но все они были безоружны и выполняли свой пастырский долг по окормлению военнослужащих.

Русская линия

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Под Бахмутом с оружием в руках погиб диакон УПЦ Николай Матвиенко
Настоятель храма святой Параскевы села Ратнов Волынской области сообщил о гибели заштатного клирика, которого призвали в ВСУ...

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