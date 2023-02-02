Русская линия
Сводка новостей от 2 февраля 2023

Митрополит Варшавский Савва: «Врагу веры не нравится церковная стабильность, он старается её разрушить. То, что случилось на Украине, наглядно свидетельствует об этом»
Предстоятель Польской Православной Церкви поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации…

Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши СавваПредстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Варшавский и всея Польши Савва направил Святейшему Патриарху Кириллу поздравительный адрес в связи с 14-й годовщиной интронизации Его Святейшества, в котором, в частности, дал оценку и церковной ситуации на Украине.

Текст послания опубликовал портал Патриархия.Ru:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыко!

По случаю четырнадцатой годовщины Вашей интронизации на престол Патриархов Московских и всея Руси шлю Вам самые сердечные, братские приветствия и пожелания.

За время Вашей Патриаршей службы Русская Православная Церковь воссияла трудами Вашего Святейшества духовным возрождением, служа примером для других.

Врагу веры не нравится церковная стабильность, он старается ее разрушить. То, что случилось на Украине, наглядно свидетельствует об этом. Однако Сила Божия велика, Она непобедима. Глубоко верим, что зло, разрушающее Божественный церковный организм, будет уничтожено Победителем смерти и ада Христом. Молимся об этом Пастыреначальнику нашему Спасителю.

Приветствуя Ваше Святейшество с годовщиной Вашей Патриаршей службы, желаю Вам обильной помощи Божией, вспомогающей в несении Первосвятительского Креста, здоровья и всякого добра.

Многая Вам лета Святейший Владыко!

С любовью во Христе

+Савва, Митрополит Варшавский и всея Польши«

Русская линия

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Митрополит Варшавский Савва: «Врагу веры не нравится церковная стабильность, он старается её разрушить. То, что случилось на Украине, наглядно свидетельствует об этом»
Предстоятель Польской Православной Церкви поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации...

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