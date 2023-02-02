2 февраля 2023 года, в 80-ю годовщину победы в Сталинградской битве, на Мамаевом кургане по традиции состоялись памятные мероприятия, в которых приняли участие президент России Владимир Путин, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, а также многочисленные российские руководители и гости из Армении, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Мьянмы, Сербии, Словакии, Узбекистана, Франции, Чехии и других стран, сообщает сайт Волгоградской епархии.

В этот день президент России Владимир Путин посетил музей-заповедник «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане.

Глава государства возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших минутой молчания. В мероприятии также приняли участие полномочный представитель Президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Кроме того, Владимир Путин возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова — командующего 62-й (с апреля 1943 года — 8-й гвардейской) армией, войска которой мужественно защищали Сталинград на протяжении шести месяцев, отстояв город в ожесточённых боях.

Затем в храме Всех святых молитвенно почтили память павших воинов и тех, кто был мучим в плену, трудился в тылу на благо Отечества, приближая Великую Победу. Литию совершили клирики Волгоградской епархии — благочинный Бекетовского округа протоиерей Алексий Зимовец, благочинный Александровского округа протоиерей Игорь Малов, настоятель Всехсвятского храма протоиерей Алексий Маслов, священники Роман Блинков и Алексий Сапожников.

Глава государства выступил на торжественной части концерта «Симфония жизни» в Волгоградской филармонии.

Президент подчеркнул, что день Победы в Сталинградской битве — одна из судьбоносных дат в истории нашей страны и всего мира. 200 дней под Сталинградом, на превращенных в руины улицах города насмерть бились две армии. И победу одержала та, что оказалась сильна духом.

«Готовность ради Отечества и правды идти до конца, делать невозможное была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа. Именно она и низвергла нацизм. Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа, самой силой жизни. Исключительная стойкость, самоотверженность защитников и жителей Сталинграда и тогда, и сейчас поражают до глубины души, вызывают чувства самой искренней благодарности и уважения», — отметил президент России Владимир Путин.

Русская линия