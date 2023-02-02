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Сводка новостей от 2 февраля 2023

В Годеново появится своя Святая София
В Ярославской области построят копию константинопольского собора Святой Софии Имепратора Юстиниана…

Святая София (собор)Переславская епархия Русской Православной Церкви продолжает строительства храмового комплекса «Софии Премудрости Божией», который должен стать копией знаменитого собора Императора Юстиниана — Святой Софии в Константинополе. Власти Ярославской области в связи с этим продлили разрешение на строительство, сообщает газета «Коммерсант-Ярославль».

Изначально разрешение на строительство величественного собора в селе Годеново Ростовского района было выдано в декабре 2020 года. Теперь его срок продлён до 12 февраля 2028 года. Общая площадь храмового комплекса превысила 5 тысяч квадратных метров, подземная часть храма запланирована на площади в 12 тысяч кубических метров.

«Здание „Храм Святой Софии Премудрости Божией“ запроектировано сложной геометрической формы. Здание одноэтажное с подвальным уровнем. Представляет из себя вариант купольной базилики, с конхами на восточном и западных фасадах», — отметили в департаменте строительства Ярославской области.

Застройщиком выступает Переславская епархия Русской Православной Церкви. Ранее в епархии сообщали, что по внутреннему убранству церковь Софии Премудрости Божией в селе Годеново будет повторять храм святой Софии в Константинополе. Храм хотели построить к 600-летию обретения одной из главных православных святынь Ярославской области — Годеновского креста.

«Сейчас сделан цокольный этаж, подведено отопление. Работы продолжаются», — рассказал пресс-секретарь Переславской епархии иерей Сергий Савенков.

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