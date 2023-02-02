Переславская епархия Русской Православной Церкви продолжает строительства храмового комплекса «Софии Премудрости Божией», который должен стать копией знаменитого собора Императора Юстиниана — Святой Софии в Константинополе. Власти Ярославской области в связи с этим продлили разрешение на строительство, сообщает газета «Коммерсант-Ярославль».

Изначально разрешение на строительство величественного собора в селе Годеново Ростовского района было выдано в декабре 2020 года. Теперь его срок продлён до 12 февраля 2028 года. Общая площадь храмового комплекса превысила 5 тысяч квадратных метров, подземная часть храма запланирована на площади в 12 тысяч кубических метров.

«Здание „Храм Святой Софии Премудрости Божией“ запроектировано сложной геометрической формы. Здание одноэтажное с подвальным уровнем. Представляет из себя вариант купольной базилики, с конхами на восточном и западных фасадах», — отметили в департаменте строительства Ярославской области.

Застройщиком выступает Переславская епархия Русской Православной Церкви. Ранее в епархии сообщали, что по внутреннему убранству церковь Софии Премудрости Божией в селе Годеново будет повторять храм святой Софии в Константинополе. Храм хотели построить к 600-летию обретения одной из главных православных святынь Ярославской области — Годеновского креста.

«Сейчас сделан цокольный этаж, подведено отопление. Работы продолжаются», — рассказал пресс-секретарь Переславской епархии иерей Сергий Савенков.

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