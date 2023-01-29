29 января 2023 года на официальном сайте Иерусалимского Патриархата было опубликовано общение глав Христианских Церквей в Иерусалиме, в котором с тревогой указывалось на растущую напряжённость на Святой Земле.

Стоит отметить, что в последнее время Израиль сотрясают не только политические дрязги внутри еврейского общества, но теракты палестинцев, в результате которых погибли уже 7 израильских граждан. В ответ на нападения арабов еврейские власти атакуют Палестину и сектор Газа. Жертвами этих атак стали уже более 30 палестинцев.

«Мы, Патриархи и Главы Церквей в Иерусалиме, призываем все борющиеся между собой стороны на Святой Земле проявлять сдержанность и самообладание. Мы постоянно предупреждали о взрыве, о бессмысленном цикле насилия, который причинит всем только раны и страдания. Такое положение дел почти наверняка приведёт к новым зверствам и страданиям, отдаляя нас от столь желанного мира и стабильности, к которым мы все стремимся», — говорится в документе.

«Внимательно отслеживая эту прискорбную ситуацию, мы пришли к выводу, что это распространение насилия, которое привело к необоснованной гибели 32 палестинских и 7 израильских граждан в начале Нового года, очевидно, самовоспроизводится. Это, безусловно, будет продолжаться и даже обостряться, если общественные и политические лидеры со всех сторон не предпримут решительного вмешательства», — уверены представители Христианских Церквей.

В связи с этим Иерусалимский Патриарх Феофил и другие христианские лидеры призывают власти Израиля и Палестины «разрядить нынешнюю напряженность и начать политический процесс, основанный на устоявшихся принципах справедливости, которые принесут прочный мир и процветание для всех». «В соответствии с этим, в эти очень трудные времена мы призываем всех граждан уважать религиозную веру друг друга и проявлять уважение ко всем святым местам паломничества и богослужения», — говорится в обращении.

«После этой последней трагической волны насилия мы молимся за всех убитых и раненых и просим Бога покрыть Своим покровом их семей и близких. Мы также молимся об исцелении раненых, и о том, чтобы Всевышний укреплял силой и терпением тех, кто за ними ухаживает. Наконец, мы просим, чтобы Бог даровал мудрость и благоразумие политическим лидерам и влиятельным людям со всех сторон, руководя их к нахождению способов помощи для преодоления насилия, обеспечения безопасности наших Общин и неустанного труда с целью достижения справедливого и мирного решения в пользу нашей любимой Святой Земли», — заключают представители Христианских Церквей.

Русская линия